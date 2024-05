Dopo aver conquistato Gara 1 sabato scorso in terra alto-atesina con il risultato di 23-25, la Sidea Group Junior Fasano è chiamata a chiudere il discorso qualificazione ospitando l’Alperia Black Devils in Gara 2 delle semifinali dei Play-Off Scudetto. Il match, in programma alle ore 20 di giovedì prossimo, 23 maggio, nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, si preannuncia certamente entusiasmante considerata l’importanza della posta in palio.

Il team biancazzurro, nei giorni in cui ricorre il decennale del primo scudetto, avrà a disposizione due risultati su tre (vittoria e pareggio) per guadagnare l’accesso alle finali, ma dovrà comunque fare i contri contro il Merano, che ha ampiamente dimostrato la propria forza ed il proprio carattere, e che giunge in Puglia con il fermo proposito di allungare la serie a Gara 3 (eventualmente in programma, sempre a Fasano, sabato 25 alle ore 19).

“L’obiettivo è quello di ottenere il pass per la finale in questa Gara 2 – dichiara coach Vito Fovio – pur essendo consapevoli delle insidie che questa partita comporta. Oltre al valore del Merano in sé, inconsciamente potremmo avvertire un calo di tensione dopo la vittoria nel primo incontro, ma stiamo attentamente lavorando affinché questo non accada e mi fido completamente dei miei ragazzi. Sono certo che scenderanno in campo con il solito giusto atteggiamento, perché siamo vicini ad un grande traguardo che in pochi avrebbero pronosticato ad inizio stagione, cioè quello di accedere alla serie che ci permetterebbe di difendere lo scudetto”.

La partita, che sarà trasmessa gratuitamente su PallamanoTV (link www.youtube.com/watch?v=ThSRVgAxJFU) sarà arbitrata dai sig.ri Bilel Rhim e Stefano Plotegher, alla presenza del commissario federale Leandro Pietraforte.

Si ricorda che sarà possibile accedere al Palazzetto dello Sport solo tramite percorso pedonale accedendo dall’ingresso sito nella strada comunale San Lorenzo, con la possibilità di parcheggiare nella vicina palestra Zizzi, o nelle adiacenti via Campioni D’Italia 2014, via Rita Levi Montalcini e via Rodolfo Falcolini. È comunque fortemente consigliato giungere a piedi, al fine di evitare problemi di viabilità, essendo la struttura sportiva a pochi passi dal centro cittadino. Il costo del biglietto per assistere al match è di 5€ (ridotto di 3€ per ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, gratuito per gli under 14). Non saranno validi gli abbonamenti.

Semifinali Play Off

Gara 1 – 18 maggio: Alperia Black Devils-Sidea Group Junior Fasano 23-25, Conversano-Brixen 36-33.

Gara 2 – 23 maggio, Gara 3 – 25 maggio (eventuale): Sidea Group Junior Fasano-Alperia Black Devils, Brixen-Conversano

Finali Play-Off

Gara 1* 29 maggio, Gara 2** 1° giugno, Gara 3** (eventuale) 3 giugno.

*Si disputa in casa della peggiore classificata; **si disputano in casa della migliore classificata.

1° turno Play-Out

Gara 1 – 18 maggio: Secchia Rubiera-Macagi Cingoli 33-31, Trieste-Pressano 16-21.

Gara 2 – 23 maggio, Gara 3 – 25 maggio (eventuale): Macagi Cingoli – Secchia Rubiera, Pressano – Trieste

2° turno Play-Out – Si affrontano le perdenti del 1° turno.

Gara 1* 29 maggio, Gara 2** 1° giugno, Gara 3** (eventuale) 3 giugno.

*Si disputa in casa della peggiore classificata; **si disputano in casa della migliore classificata.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO