Era il 1989 quando, grazie all’intuizione della presidente di AIL di Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 Stelle di Natale per acquistare dei macchinari necessari all’ematologia locale. L’idea fu riconosciuta e apprezzata e quattro anni più tardi scesero in piazza anche le altre Sezioni AIL. Anno dopo anno l’Associazione si è impegnata ad incrementare la sua presenza sul territorio e le Stelle sono diventate una vera e propria icona della solidarietà, che ha contribuito a finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici. La consueta manifestazione natalizia, infatti, torna Brindisi e nelle piazze di tutta la provincia il 6, 7, e 8 dicembre prossimi al fine di sostenere la ricerca scientifica per la cura delle leucemie dei linfomi e del mieloma. Oltre alle tradizionali piante natalizie, la nostra offerta si completa di altri doni per sostenere la raccolta fondi di Natale 2024.

“Anche per questo Natale – dice Carla Sergio, presidente di AIL Brindisi – siamo convinti che saprete starci al fianco per sostenere i nostri progetti. Portando nelle vostre case una stella o altro dono a scelta ci aiuterete a dotare il reparto di Ematologia dell’ospedale Perrino di psicologi e di data manager, contribuirete ad arricchire il laboratorio di nuove apparecchiature per sviluppare la ricerca ed a rendere sempre più confortevoli le stanze di degenza. Abbiamo bisogno di tutto questo, aiutateci a realizzarlo: Grazie !”

Lo stand dell’AIL ospiterà due persone “speciali” per l’associazione brindisina: venerdì 6 dicembre l’arbitro di calcio di serie A Marco di Bello e nella mattinata di domenica 8 dicembre il dottor Domenico Pastore, primario dell’Ematologia dell’ospedale “Perrino”.

Queste le piazze coinvolte nell’iniziativa nell’intera provincia di Brindisi:

– Brindisi (Piazza Vittoria) – 6, 7 e 8 dicembre

– Carovigno (Corso Vittorio Emanuele) – 8 dicembre mattina

– Ceglie M.ca (Largo San Rocco) – 7 e 8 dicembre (Presidio ospedaliero) 6 dicembre

– Cisternino (Piazza Garibaldi – c/o Villa Comunale) – 7 e 8 dicembre

– Erchie (Piazza Umberto I) – 6, 7 e 8 dicembre

– Fasano (Piazza Ciaia) – 6, 7 e 8 dicembre

– Pezze di Greco (Piazza XX Settembre) – 8 dicembre mattina

– Francavilla F.na (Piazza M.llo Dimitri) – 6, 7 e 8 dicembre

– Latiano (Piazza Umberto I e Piazza Capitano D’Ippolito) – 7 e 8 dicembre

– Mesagne (Piazza Vittorio Emanuele – nei pressi Colonna Votiva) – 8 dicembre mattina

– Ostuni (Piazza Italia – c/o Istituto Pessina) – 8 dicembre mattina

– Sandonaci (Piazza Pompilio Faggiano) – 8 dicembre mattina

– San Michele S.no (Piazza Marconi) – 6, 7 e 8 dicembre

– San Pietro V.co (Chiesa SS. Angeli Custodi) – 8 dicembre mattina

– Torre S. Susanna (Piazza Umberto) – 8 dicembre mattina

– Tuturano (via Antonio Vivaldi, 11 c/o Ass. Fr.Azione Tuturano) – 6, 7 e 8 dicembre

– Villa Castelli (Vico Pompei, 2 – nei pressi Chiesa S. Vincenzo De Paoli) – 8 dicembre