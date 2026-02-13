Il 19 febbraio 2026, con inizio alle ore 09:00 in contemporanea nelle due sedi camerali di Brindisi (Sala Malcarne, Via Bastioni Carlo V, 4) e Taranto (Sala Resta, Viale Virgilio 152), si terrà la cerimonia di premiazione locale della VIII edizione del Premio “Storie di alternanza e competenze” .

L’iniziativa, promossa dalle Camere di commercio e da Unioncamere, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti di alternanza realizzati nell’ambito di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), di alternanza rafforzata, di tirocini curriculari e di percorsi di apprendistato (I e III livello) realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e degli ITS Academy su tematiche della transizione digitale e dell’intelligenza artificiale, della sostenibilità ambientale, delle competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile, dell’inclusione sociale, del turismo e della cultura, dell’agroalimentare, della meccatronica, del sistema moda, dell’educazione finanziaria e dell’imprenditorialità.

La VIII edizione ha mirato ancor di più a valorizzare la qualità e l’efficacia dell’azione formativa nelle esperienze di transizione tra formazione e lavoro attraverso il racconto “reso visibile” delle attività realizzate nel mondo dell’istruzione, della formazione e del lavoro.

Saranno presenti: il Presidente Vincenzo Cesareo, il vice Presidente Vicario Franco Gentile, la Segretaria generale Claudia Sanesi, i componenti della giuria territoriale: Giovanni Antonio Prudenzano, Marco Pagano ed Elisa Forestiero.

Nel corso della cerimonia saranno proclamati e resi pubblici i nominativi dei 9 Istituti scolastici e dei 3 ITS premiati.

Ufficio stampa Camera di commercio Brindisi-Taranto