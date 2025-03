Carola Calogiuri vola in Cina. La giovane atleta brindisina è stata convocata ai Campionati del Mondo cadetti e giovani di Wuxi.

Classe 2009, tesserata con le Lame Azzurre “Maestri Zumbo “dal 2024, la Calogiuri non nasconde la propria gioia dopo aver appreso di essere stata convocata in nazionale.

«Sono felicissima. Sarà un’esperienza stupenda ed emozionante. Ho lavorato tanto per arrivare a questo risultato. Un ulteriore passo avanti verso nuovi obiettivi», racconta l’atleta caprarese.

Per la schermitrice finora è stata un annata da incorniciare – non nuova a queste convocazioni visto che lo scorso febbraio per la prima volta, era stata scelta per partecipare ai Campionati del Mediterraneo U15/U17 di Vrsar -, e successivamente ai Campionati Europei di Antalya , è arrivata, dunque, nuovamente la chiamata del tecnico della nazionale di spada, Dario Chiado’, che l’ha selezionata insieme alle altre due schermitrici italiane (della categoria cadetti) che saliranno in pedana per le gare di spada femminile ai prossimi Campionati del Mondo che si disputeranno a Wuxi (Cina) dal 7 al 14 Aprile e che vedrà la partecipazione di tutti gli atleti più forti del mondo tra i “Cadetti e i Giovani” della spada, del fioretto e della sciabola.

Raggiante Il presidente delle Lame Azzurre, Alessandro Rubino: “E’ una grandissima soddisfazione che premia il lavoro svolto in sala dall’atleta e dai tecnici”.

“Un riconoscimento particolarmente prestigioso”, queste le parole di Flavio Zumbo, coordinatore tecnico del sodalizio brindisino, che evidenzia la crescita dell’atleta dopo i risultati registrati nelle gare della stagione sportiva in corso, che l’hanno portata ad essere la terza nel ranking di categoria pur essendo solo al secondo anno fra i cadetti.