Cerimonia in contemporanea questa mattina nelle sedi di Brindisi e Taranto della Camera di commercio per l’VIII edizione del Premio “Storie di Alternanza e Competenze”, iniziativa che valorizza i migliori percorsi di PCTO, apprendistato e ITS. Presenti la segretaria generale Claudia Sanesi e la commissione locale presieduta da Giovanni Antonio Prudenzano, con Elisa Forestiero e Marco Pagano.

Per la provincia di Brindisi sono diversi gli istituti che si sono distinti per qualità progettuale, capacità di collaborazione con le imprese e attenzione ai temi dell’innovazione e della sostenibilità.

Tra gli istituti tecnici, riconoscimento all’ITET “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” con il progetto Green Power – La forza degli studenti per l’ambiente. L’esperienza ha unito certificazione delle competenze di cittadinanza e programma Erasmus+, portando gli studenti a confrontarsi anche con il sistema scolastico irlandese. Il percorso è stato premiato per la forte attenzione alla sostenibilità ambientale e per l’obiettivo di trasferire nelle scuole pratiche concrete di uso responsabile delle risorse.

Sempre a Brindisi, l’IISS “Ferraris–De Marco–Valzani” ha ottenuto un riconoscimento con La pace prima che traguardo è cammino, progetto che ha intrecciato fotografia documentaria e racconto video partendo dall’analisi dell’opera di don Tonino Bello. La commissione ha apprezzato la capacità degli studenti di trasformare semplici riprese in uno storytelling consapevole, sviluppando competenze comunicative e narrative.

Nel settore dei licei si è distinto il Liceo “Marzolla Leo Simone Durano” con il progetto Youth Brindisi, inserito in un più ampio programma del Comune finanziato dal Fondo Politiche giovanili. Il lavoro ha previsto laboratori d’impresa, un hackathon e un percorso di incubazione. Il gruppo di studenti ha ideato l’app “Fast Good”, pensata per individuare ristoranti adatti a persone con specifiche patologie, dimostrando capacità di innovazione e orientamento all’imprenditorialità.

Particolarmente ricco il risultato degli istituti professionali. L’IISS “Ferraris–De Marco–Valzani” ha conquistato il primo premio nazionale con Blue Skills – Competenze integrate per la nautica del futuro. Il progetto, sviluppato con imprese del settore, ha portato alla realizzazione di una macchina di condizionamento nautico ad alta efficienza e a percorsi formativi sui materiali compositi. La commissione ha sottolineato la forte integrazione tra scuola e mondo produttivo e l’attenzione alla transizione ecologica.

Lo stesso istituto è stato premiato anche con Microfoni accesi: la nostra avventura, percorso nato in collaborazione con uno studio di registrazione di eccellenza. Gli studenti hanno potuto sperimentare sul campo la figura del tecnico del suono, unendo competenze teoriche e pratica professionale nel campo dell’audiovisivo.

Riconoscimento anche all’IPSSS “Morvillo Falcone” con TO-GET-HER GREEN: Sostenibilità e Innovazione per l’Agricoltura 4.0. Il progetto ha visto la creazione e gestione di un orto idroponico monitorato con strumenti intelligenti. L’iniziativa è stata apprezzata per l’approccio interdisciplinare che unisce scienza, tecnologia ed educazione ambientale, oltre che per il valore formativo legato alla cura e alla responsabilità condivisa.

Nel comparto ITS, premio all’ITS Academy per la Mobilità sostenibile – settore Aerospazio Puglia con il progetto RCvolution. Il percorso ha combinato formazione specialistica in geomatica e tecnologie spaziali con un tirocinio curriculare, durante il quale gli studenti hanno utilizzato droni, termocamere e software avanzati per l’elaborazione dei dati digitali, rafforzando competenze tecniche immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.

Nel complesso, l’edizione 2025 del premio conferma la vitalità del sistema formativo brindisino, capace di coniugare didattica, innovazione e collaborazione con il tessuto produttivo. Un segnale incoraggiante per il futuro dei giovani e per il rapporto sempre più stretto tra scuola e lavoro nel territorio.