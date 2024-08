Nuovo appuntamento con le sonorità dello Stupor Mundi Festival, dopo le prime date andate in scena tra Ceglie Messapica, San Pancrazio Salentino, la kermesse approda nuovamente a Mesagne per un’altra serata di musica. Ospite di Piazza Orsini del Balzo il cantautore Eugenio Bennato e i Taranta Power, appuntamento venerdì 9 agosto 2024 alle 21.30, l’ingresso sarà gratuito. Lo Stupor Mundi è organizzato dalla New Music Promotion con il supporto, in questo evento dell’amministrazione comunale di Mesagne.

“Negli Anni Settanta, da ragazzo, mi inventai la Nuova Compagnia di Canto Popolare, una band musicale che partiva dai modelli degli sconosciuti cantori del sud e cominciò a girare per il mondo. Poi vennero i briganti della storia meridionale, poi vennero i migranti del Mediterraneo, poi venne Taranta Power, che segnò l’ingresso della musica etnica italiana nella World Music. Da sempre una musica delle minoranze, una musica che conta poco nel business della civiltà globale. Musica del mondo è tutto questo. Sono pensieri, idee, ideali, trasformati in parole e musiche senza confini. Ci ritrovo il mio punto di partenza e il mio approdo, la convinzione di allora che la musica possa contribuire a contrapporre alla logica del profitto la logica della bellezza e del contatto umano” – con queste parole Eugenio Bennato ha presentato lo spettacolo.

Eugenio Bennato, giunto a quasi cinquant’anni di carriera, continua ad essere un riferimento per la modernità dei suoni e l’attualità dei testi, incentrati sugli argomenti più “caldi” della nostra contemporaneità: migrazioni, rispetto delle diversità, solidarietà, pericoli della globalizzazione e del capitalismo estremo.