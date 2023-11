Per il mese della sensibilizzazione contro la violenza di genere, la Commissione Pari Opportunità Politiche di Genere e Diritti Civili della città di Mesagne, in collaborazione con l’ambito territoriale sociale BR4 e l’A.P.S. Cabiria, organizza, per domenica 19 novembre, presso il teatro comunale di Mesagne, lo spettacolo “Stupro di Stato”, della compagnia teatrale Mama Dunia, scritto, diretto e interpretato da Antonio Fanelli.

Attraverso la rievocazione delle vicende processuali relative allo stupro subito da Franca Rame, si rende omaggio a tutte quelle donne che con tenacia si sono opposte alla sottomissione di genere. Nello spettacolo verrà ricordata infatti anche Franca Viola che, insieme al padre, nella Sicilia del 1965, nega l’attuazione dell’articolo 544 del codice Rocco che prevedeva, per il violentatore, la cancellazione del reato in caso di matrimonio riparatore. Ingresso ore 18:30, sipario ore 19:00 (non si accettano prenotazioni).

Ufficio Stampa C.P.O.

MESAGNE