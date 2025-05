In linea con le attività poste in essere in questi anni dallo SNIM – Salone Nautico di Puglia (fra i principali eventi di settore in Italia) e dal Consorzio Nautico Puglia, lunedì 26 maggio, alle ore 10.00, presso il Convitto Palmieri, a Lecce, con il patrocinio della Provincia di Lecce e della Provincia di Brindisi e con Anci-Puglia, si discuterà nell’ambito di un “Tavolo di lavoro” sugli ostacoli che frenano lo sviluppo dell’Economia del Mare. La carenza di posti-barca, come è ben noto, rischia di rappresentare un ostacolo alla crescita dell’intera filiera. Una eventualità da scongiurare, anche in considerazione del fatto che l’Economia del Mare racchiude enormi potenzialità in termini di crescita economica, occupazione e valorizzazione delle risorse costiere e marine.

Non sarà un convegno sull’argomento, ma una “campagna di ascolto” che vedrà come protagonisti gli operatori del settore ed i Sindaci dei comuni che si affacciano sul mare dell’intero Salento.

L’obiettivo, infatti, è quello di individuare – attraverso la costituzione di un “Tavolo permanente sulla portualità turistica” – possibili soluzioni e di stabilire strategie di azione per il futuro finalizzate alla valorizzazione di un intero comparto nautico che rappresenta sempre di più una eccellenza del made in Italy, con la Puglia che punta a rivestire un ruolo di primissimo piano.

Il programma dei lavori prevede un breve indirizzo di saluto del Presidente dello Snim Giuseppe Meo, dei Presidenti della Provincia di Lecce Stefano Minerva, della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli e della Presidente di Anci Puglia Fiorenza Pascazio.

Seguiranno gli interventi dei Sindaci e degli operatori di settore, mentre le conclusioni saranno affidate alle rappresentanze di parlamentari, assessori e consiglieri regionali presenti all’iniziativa.