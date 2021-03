Gli inquilini delle case popolari dell’ARCA NORD Salento (ex IACP di Brindisi) possono presentare domanda fino al 15 maggio 2021 per ricevere un contributo nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.

Nel giugno-luglio scorso gli assegnatari che potevano presentare la domanda erano unicamente coloro che potevano dimostrare di avere essere stati licenziati o posti in Cassa integrazione a causa del Covid o che, a causa della pandemia, avevano dovuto sospendere o cessare l’attività di lavoro autonomo.

Si trattava di una platea ristretta, tanto è vero che le domande presentate furono alcune decine.

Adesso le situazioni che possono permettere di ottenere il contributo sono maggiori:

Possono richiedere il contributo i soggetti assegnatari degli alloggi ERP, in possesso dei seguenti requisiti:

• essere in regola con i pagamenti al 31.12.2019;

• che abbiano sottoscritto e rispettato gli accordi di rateizzazione della morosità;

• essere in regola con uno degli ultimi due censimenti reddituali;

• peggioramento della propria condizione economica in conseguenza dello straordinario stato emergenziale da COVID-19;

Il contributo da attribuire è quantificato in relazione ad una delle seguenti tipologie reddituali del nucleo familiare del soggetto assegnatario:

a. reddito dell’intero nucleo familiare riveniente unicamente da lavoro autonomo;

b. reddito dell’intero nucleo familiare riveniente da lavoratore dipendente posto in cassa integrazione per il periodo di emergenza da COVID-19;

c. reddito dell’intero nucleo familiare derivante in parte da lavoro dipendente e/o pensione e in parte da lavoro autonomo;

d. inoccupati che non percepiscono reddito di cittadinanza;

e. reddito di pensione fino ad € 7.000,00;

f. certificazione attestante la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap (allegando copia del verbale della Commissione Provinciale invalidi civili dell’INPS attestante invalidità pari o superiore al 74%) o persona colpita da COVID-19.

La domanda può essere presentata solo telematicamente, personalmente o tramite i Sindacati degli Inquilini.

Il Sunia (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari) è a disposizione degli assegnatari per informazioni e assistenza..

COMUNICATO STAMPA SUNIA