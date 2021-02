La dea bendata fa ancora tappa in Puglia: nel concorso del SuperEnalotto del 13 febbraio, infatti, un giocatore ha centrato un “5” da 26.611,81 euro. Con la stessa schedina, convalidata presso l’Habanos Cafè di via Santa Sabina 151 di Carovigno, in provincia di Brindisi, il fortunato giocatore ha centrato anche un “4” per una vincita complessiva da oltre 27mila euro.

Il Jackpot, intanto, ha toccato quota 107,9 milioni e sarà in palio nell’estrazione di martedì 16 febbraio. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Puglia, riferisce Agipronews, l’ultimo “6” è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.