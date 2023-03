Con la nuova partita tra le mura amiche della Happy Casa Brindisi torna Supporters Magazine, il periodico di basket distribuito a Brindisi e provincia e al Pala Pentassuglia in occasione delle partite interne. E sarà un numero molto speciale: siamo arrivati al 250. Un traguardo importante che sarà celebrato con una serata speciale sabato 11 marzo 2023, dalle ore 17 in poi, presso l’Hospitale del Turista, davanti a San Giovanni al Sepolcro, a Brindisi. Sarà un momento all’interno del quale si ricorderà la storia del giornale dal primo numero uscito l’8 ottobre 2006 fino ad oggi. Saranno presenti dirigenti e staff della Happy Casa Brindisi e una rappresentanza della Limongelli Dinamo Brindisi. Tanti ospiti anche collegati in video che vorranno portare il loro saluto.

In questo numero, oltre ad alcune pagine dedicate al nostro anniversario, tra le quali una lettera a firma di Fernando Marino, presidente della New Basket Brindisi, ampio spazio alla partita tra Brindisi e la EA7 Olimpia Milano, prima in classifica, con l’editoriale del direttore Marino Petrelli e quello di Mario Arceri. Ci sarà anche la presentazione degli avversari a firma di Matteo Insam, nostro corrispondente da Milano. All’interno del giornale, spazio anche alla Limongelli Dinamo Brindisi lanciatissima nel campionato di C Gold. Si parla anche dei Mondiali 2023 con un articolo a firma di Chiara Masiello, che si occupa anche delle grafiche social relative ai risultati e alle classifiche della Serie A.

Su Facebook, Twitter e Instagram, ci sarà la diffusione di tutti i contenuti, mentre sul sito internet www.supportersmagazine.it il giornale sarà disponibile a partire da venerdì pomeriggio in formato digitale. Poi, come sempre, notizie e articoli da parte dei nostri corrispondenti da tutti i campi della Serie A e tante notizie di carattere nazionale e internazionale.

Lo staff di Supporters Magazine