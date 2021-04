Supporters Magazine, il giornale del basket brindisino e match program della Happy Casa Brindisi, presenta la sua originale linea di porta mascherine, ideata e creata da “Non Solo Caramelle – Creazioni Handmade”, partner del giornale e brand brindisino che si occupa di creazioni artigianali realizzate a mano con paste polimeriche, carta e gomma.

Il porta mascherina è in materiale completamente lavabile ed è adatto per la conservazione di ogni tipo di mascherina, accessorio ormai imprescindibile nella vita quotidiana di ognuno di noi. E’ stato realizzato con il logo del giornale su sfondo bianco o azzurro, i colori della nostra città, e impreziosito da un bottone colorato sul retro per dare un carattere distintivo ad ogni pezzo.

Come già avvenuto per il calendario dedicato al decennio 2010-2020 della pallacanestro brindisina realizzato per Natale e che ha riscosso un grande successo anche fuori Brindisi, il ricavato di ogni porta mascherina andrà alla Caritas diocesana. Per il momento, ne sono stati realizzati 100 elementi. Si parte da una base di 2 euro per ogni singolo pezzo, ma tutte le offerte saranno ben accette.

E’ possibile chiedere informazioni alla mail redazione@supportersmagazine.it oppure inviando un messaggio WattApp al numero 349.1638974. Un gadget legato ad un giornale del territorio brindisino (e non solo) in cambio di un piccolo gesto di solidarietà. Siate numerosi!