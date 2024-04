“Sviluppo del Territorio, tra crisi e opportunità” è il tema del convegno organizzato dalla Cisl Taranto Brindisi con la Cisl Puglia per lunedì 22 aprile p.v. con inizio alle ore 9.30, presso l’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” via Appia, n. 356 a Brindisi.

“Daremo evidenza alle opportunità più che alle note difficoltà che attanagliano queste aree, rispetto alle quali come sindacato siamo impegnati quotidianamente – dichiara Gianfranco Solazzo segretario generale della Cisl territoriale la cui relazione introdurrà i lavori – opportunità che possono risultare utili non solo per salvaguardare sistemi produttivi e bacini occupazionali, di fronte ad una evidente riconversione industriale inedita ma anche per offrire alternative ai tanti giovani che abbandonano le nostre città per cercare altrove un lavoro dignitoso e professionalmente gratificante. Fenomeno, questo, che aumenta lo spopolamento delle nostre comunità.”

Interverranno: Giuseppe Marchionna Sindaco di Brindisi, Vincenzo Cesareo Presidente CCIAA Brindisi-Taranto, Prof. Avv. Sergio Prete Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Porto di Taranto, Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Gabriele Menotti Lippolis Presidente Confindustria Brindisi, Donato Pentassuglia Assessore alle politiche agricole e forestali Regione Puglia, Alessandro Delli Noci Assessore allo sviluppo economico Regione Puglia.

Antonio Castellucci, Segretario Generale Cisl Puglia, concluderà il dibattito che sarà moderato da Anna Saponaro, Giornalista di Antenna Sud.

UFFICIO STAMPA CISL TARANTO-BRINDISI