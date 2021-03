Nell’ambito della seconda parte del Piano di Formazione Nazionale 2020/2021 per l’Integrazione scolastica, promosso da SOCIOCULTURALE e dalle aziende partner, si è tenuto in modalità telematica il primo Seminario Formativo sul tema “Autismo. La Riduzione dei Comportamenti Disadattivi”, inserito nel Modulo I – L’Autismo. Modelli Operativi e Strategie di Intervento per l’Inclusione nella Comunità Scolastica, realizzato in partnership con lo Sportello Autismo dell’IPSSS Francesca Laura Morvillo Falcone di Brindisi.

Il seminario, riservato al personale dei Servizio di Integrazione Scolastica Disabili della Provincia di Brindisi, unitamente al personale dei Servizi di Integrazione Scolastica Disabili delle Province di Lecce, Palermo (Città Metropolitana), Agrigento e Caltanissetta, degli Ambiti Territoriali Sociali di Mesagne e Fasano, e dei docenti curricolari e di sostegno degli Istituti Scolastici dei territori coinvolti, d’intesa con i competenti Uffici Scolastici Provinciali, ha visto la relazione della dott.ssa Giovanna Grillo, Psicologa Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Analista del Comportamento certificata, Collaboratrice di Ricerca in Tecnologie Assistite presso l’Università di Bari, Esperta riconosciuta di Autismo ed ABA.

Al pano di formazione partecipano 788 educatori, assistenti alla comunicazione e OSS, oltre a 870 docenti, di cui 164 in modalità sincrona e 706 in modalità asincrona.

Hanno introdotto i lavori: Stefano Parolini, Consigliere di Amministrazione Delegato di SOCIOCULTURALE, Fernanda Prete, Dirigente del Servizio I della Provincia di Brindisi, Nadia Fanigliulo, Consigliere Delegato per le Politiche Sociali della Provincia di Brindisi, Irene Esposito, Dirigente Scolastico IPSSS Morvillo Falcone di Brindisi.