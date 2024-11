Il giovane brindisino Nicolò Berlingerio, classe 2010, cintura nera I Dan della società New Marzial Mesagne guidata dai Maestri Baglivo è stato convocato dal Direttore Tecnico della Nazionale Claudio Nolano presso il centro di Preparazione olimpica di Roma per rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Europei che si terranno a Tirana dal 07 al 09 Novembre 2024.

Il giovane atleta, che ha già trascorso due settimane presso il Centro di Preparazione Olimpica, continuerà a Roma la preparazione unitamente agli altri componenti la squadra Nazionale.

Nicolò, 14 anni appena compiuti, che frequenta il I anno del Liceo Scientifico “Monticelli” di Brindisi, Campione Italiano in carica è il secondo atleta in Italia ad occupare la posizione nel Ranking Mondiale.

Alle spalle, infatti, diverse medaglie internazionali negli anni per la conquista del podio ai Campionati G1- G2 ed E1, per ultimo, rispettivamente in agosto e settembre ha conquistato due importanti risultati, un bronzo a Vienna ed un altro in Albania che lo hanno visto crescere ancor più anche e soprattutto a livello mondiale.