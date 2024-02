Avviato a novembre 2023, il progetto “La Dama Di Giada” continua i suoi percorsi per l’empowerment femminile, questa volta rivolgendosi alle donne in gravidanza e alle neomamme.

Al centro della opportunità, sempre le antiche arti marziali del Tai Chi Chuan e Qi Gong, che con la guida di istruttori esperti supportano le partecipanti nel ritrovare armonia ed equilibrio. Queste pratiche millenarie, infatti, promuovono l’armonia tra corpo, mente e spirito e, durante la gravidanza, aiutano a creare una connessione profonda con il proprio corpo e con il bambino in arrivo.

“Il Tai Chi Chuan – spiega Angelo Cofano istruttore senior della Coop. Sociale Naukleros Onlus – è un importante strumento di preparazione al parto. Praticando, si possono ottenere benefici fisici come miglioramento della mobilità, rinforzamento muscolare, stimolazione della circolazione sanguigna, riduzione e sollievo dai dolori tipici della schiena e delle spalle. Altrettanti i benefici che si ottengono per la salute mentale: il movimento fluido e armonioso del Tai Chi Chuan favorisce la concentrazione e la serenità, aiutando a gestire le paure legate alla maternità. Infine, impariamo a controllare il respiro e a mantenere la calma, abilità preziose durante il travaglio e il parto”.

Il corso per le donne in gravidanza e per le neomamme è completamente gratuito e andrà avanti sino al prossimo mese di giugno 2024 nell’ambito del Progetto “La Dama di Giada” iniziativa vincitrice di ‘Orizzonti solidali’ – Ed. 2023, bando di concorso destinato al terzo settore pugliese e promosso dalla Fondazione Megamark in collaborazione con i supermercati Dok, A&O e Famila.

Tutti i corsi organizzati da “La Dama di Giada” si svolgono nella Casa di Quartiere San Bao nel Quartiere La Rosa, in Piazza delle Orchidee 21, a Brindisi, e sono ideati per un arricchimento delle autonomie personali e sociali delle donne sole, in difficoltà, vittime di violenza (harassment) e in gravidanza, attraverso la promozione di occasioni concrete di incontro-conoscenza-scambio con la realtà territoriale, contribuendo alla divulgazione della cultura dell’inclusione sociale e della solidarietà.

La Dama di Giada è realizzata dalla Coop. Sociale Naukleros in collaborazione con l’Associazione Bian Hua ASD APS e la Rete delle Case di Quartiere di Brindisi.

Per informazioni e per partecipare ai corsi gratuiti è possibile contattare il numero di cell 347 7654 025.