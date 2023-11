LE BOMBE SONO TUTTE BUTTANE

di GIUSEPPE ARNONE

Con Giuseppe Arnone e Claudio Boschi

REGIA di Simona Epifani

PRODUZIONE Teatro Kopó

2-3 DICEMBRE

TEATRO KOPO’-BRINDISI

Debutta al Teatro Kopò di Brindisi, il 2 e 3 dicembre, LE BOMBE SONO TUTTE BUTTANE, spettacolo di Giuseppe Arnone, diretto da Simona Epifani.

È il 9 Maggio del 1978, giorno in cui hanno ammazzato Peppino Impastato. Di cose importanti ne sono successe in quegli anni e Fabrizio, killer professionista, non poteva immaginare di incontrare e doversi confrontare con Mimmo, un ragazzo genuino, “semplice” come si direbbe in paese, le cui stupide intuizioni renderanno speciale tale incontro.

Un incontro che segnerà̀ la “vita” di Fabrizio, vissuto nella Sicilia di quegli anni caratterizzata da uccisioni e bombe. Quelle stesse bombe che ammazzarono Peppino.

Biglietti: 13 euro

Acquisto biglietti: www.brindisi.teatrokopo.it

Teatro Kopó

Via Sant’Angelo 67/69 – Brindisi

Tel. 0831 260169

Mob. 375 5311802