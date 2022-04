Il Teatro Kopo chiude la rassegna 2021/22 sabato 9 aprile ore 21.00 e domenica 10 aprile alle ore 18.00, con ROMEO E GIULIETTA, L’AMORE FA SCHIFO MA LA MORTE DI PIU’.

Quando Shakespeare ha scritto il suo capolavoro: Giulietta e Romeo, non pensava se ne sarebbe travisato il contenuto e trasformata la trama a “rischio e pericolo” dello spettatore.

Cecilia Ligorio ne ha fatto un testo veramente esilarante, anche grazie alla presenza di due mattacchioni quali Beppe Salmetti e Simone Tangolo. L’amore fa schifo, ma la morte di più. Molto di più. Almeno da vivo puoi morire d’amore. Sul palco si racconta com’è diventato Romeo oggi e come risponde al suo amore Giulietta, ma soprattutto grazie all’ausilio della musica si canta di tanti altri personaggi lasciati in disparte, e sofferenti.

È uno spettacolo cantato, ballato e saltato. Uno spettacolo spericolato e lieve, che stuzzica un mostro sacro come il Romeo e Giulietta di Shakespeare con la voglia di gettarlo nella vita di tutti i giorni, nei turbamenti di tutti noi.

Un lavoro che ne riconosce la sorprendente poesia e la quasi violenta universalità, ma non trova altro rimedio che riderne per avvicinarcisi.

