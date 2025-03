Le Giornate di Teatro Civile organizzate dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano fanno esordio stagionale con uno spettacolo già apprezzato lo scorso maggio e che sta riscuotendo importanti successi a livello nazionale.

Lo spettacolo “Nunca mas”, prodotto dal Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini”, inaugurerà il cartellone andando in scena al Teatro Sociale di Fasano martedì 1° aprile, con matinée riservato agli istituti scolastici fasanesi, e con rappresentazione serale alle 21.00, aperta a tutti e con biglietto al prezzo agevolato di 5€.

Un cast di 5 attori diretti dal regista Mimmo Capozzi metterà in scena un dramma psicologico che non conosce filtri o momenti di pausa. Una tensione crescente che toglie il fiato, fa arrivare il cuore in gola e pone interrogativi, leciti, su una vicenda storica fatta di tanti dubbi e poche certezze: quella dei desaparecidos d’Argentina, la scabrosa vicenda verificatasi a cavallo tra gli anni ’70 e ‘80 dei circa 40.000 argentini “desaparecidos”, fatti sparire dalla dittatura militare per divergenza di idee.

Un genere teatrale che trova un punto di incontro tra il thriller e il giallo e che tiene lo spettatore incollato alla poltrona, desideroso di vederci il più chiaro possibile fino ad un finale che inquieta, sorprende e lascia aperti tanti spunti di riflessione.

Lo spettacolo “Nunca Mas” – scritto dal fasanese Gerry Moio sulle basi di ricerca storiografica e soggetto proposti da Irene Sansonetti – ha debuttato nella programmazione artistico-culturale di Katharà per la stagione teatrale 2023/2024, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture.

La sinossi

In una lugubre redazione alla periferia di Buenos Aires, il giornalista Nahuel Echeverri sta conducendo un’inchiesta sui sopravvissuti alla strage dei desaparecidos d’Argentina. Attraverso le testimonianze rilasciate da Taty, Pablo, Adolfo e Victoria, verrà stilato un resoconto dettagliato sull’epoca dei fatti e su quale fosse il loro ruolo in questa vicenda. Quella che però sembrava inizialmente un’intervista come tante, accomodante nei confronti di chi è sopravvissuto, comincerà ad assumere contorni più duri, aspri e soffocanti. Dove sta la verità? E quale ruolo gioca la memoria storica degli intervistati? Un racconto che lascia senza fiato e che scuote le coscienze degli interpreti in scena e degli spettatori in sala, portandoli ad un finale che inquieta, sorprende e lascia aperti tanti spunti di riflessione: vivere di ricordi o morire di ricordi?

Biglietto unico: 5€

Porta: 20.30 | Sipario: 21.00

Prenotazioni biglietti: 334 1144911‬

NUNCA MAS

Regia: Mimmo Capozzi

Aiuto regia: Pia Cofano

Con (in ordine di apparizione):

Gerry Moio

Ketty Loconte

Alessandro Leogrande

Danilo Angiolino

Federica Colucci

Tip tap, body percussion, musica e interattività, tutto rigorosamente live per uno spettacolo che si preannuncia elettrizzante e carico di energia.

Questi gli ingredienti del prossimo appuntamento del cartellone artistico di Katharà in programma giovedì 3 aprile alle ore 21.00 al Teatro Sociale.

Il nome della pièce è “Cercasi tempo”, scritta e diretta dal fasanese Giovanni Abbracciavento che ha voluto far debuttare a livello nazionale il suo nuovo show nel Teatro della sua città. Insieme a lui, i suoi compagni di viaggio Andrea Luterotti e Andrea Salvadè.

L’evento è promosso dalla compagnia SenzaConfine e rientra nella programmazione artistico-culturale di Katharà per la stagione teatrale 2024/2025, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture.

La sinossi dello spettacolo

Avete mai notato quanto il tempo sia predominante nella nostra vita? Quanto ne siamo continuamente condizionati o di quanto il nostro rapporto con esso sia cosi diverso e particolare rispetto agli altri? “Cercasi tempo” non è altro che un semplice pretesto usato per destrutturare questo concetto, riconoscerlo e provare a conviverci, con una chiave di lettura fresca e brillante adatta ad ogni tipo di pubblico. Una vicenda che attraversa ansie, incertezze e sogni di tre ragazzi dai caratteri del tutto diversi, costretti a stare insieme e a scontrarsi con le loro personalità, ma anche a cercare il loro equilibrio. Saranno i tre attori, Giovanni Abbracciavento, Andrea Luterotti e Andrea Salvadè a mettere in scena uno show raccontato a suon di tip tap e body percussion, con tanto di musica e brani famosi suonati interamente dal vivo da ognuno di loro. L’utilizzo degli oggetti di scena, l’interattività e la rottura della quarta parete, il connubio di più linguaggi artistici nello stesso momento sono solo alcuni degli elementi che daranno vita ad uno spettacolo che con leggerezza, ma con la giusta sensibilità accompagnerà gli spettatori prendendosi cura del loro “tempo”.

Giovanni Abbracciavento

Inizia il suo percorso artistico come oboista al conservatorio di Monopoli (BA). Successivamente frequenta l’Accademia “MTS Musical! The School” di Milano diplomandosi nel 2012 ed entrando nel mondo del professionismo come ensemble e cover di Bobby C. nel musical “La febbre del sabato sera” produzione Stage Entertainment Italy. Nel corso degli anni prende parte a numerose produzioni italiane di musical tra cui, per citarne alcune, “Sette spose per sette fratelli” nel ruolo di Caleb,”Priscilla-la regina del deserto” a seguire Razzo e cover Jack nel musical Disney “Newsies”, A-rab in “West Side Story”, “Flashdance”, “Mary Poppins”, “Aladin” nel ruolo di Aladin e Dean Paxton nel musical “Tutti parlano di Jamie”.

Andrea Luterotti

Originario di Brescia, sin dai primi anni di vita sperimenta la passione per la musica, passione che sfocia quando si diploma presso l’accademia professionale “MTS Musical The School!” a Milano.

Lavora come fonico, musicista, compositore, ballerino, cantante ed attore presso varie compagnie italiane e successivamente anche sulle navi da crociera tedesche “Mein Schiff”.

Dal 2019 interpreta il ruolo di Andrej nel musical “Once-una volta nella vita”, prodotto dalla Compagnia della Rancia, nel quale balla, canta, recita e suona svariati strumenti. Nel 2022 interpreta il ruolo di Claudio nello spettacolo “Test” prodotto da Areazione. In tutti questi anni non ha mai smesso di coltivare la passione per l’insegnamento.

Andrea Salvadè

Diplomato in Teoria e Solfeggio al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como e laureato in Scienze dei Beni Culturali presso Università degli Studi di Milano. È polistrumentista (batteria, pianoforte e fisarmonica). Frequenta un corso triennale di recitazione della compagnia “Città di Como”, dove per diversi anni sarà Arlecchino nel “Servitore di due padroni”. È fondatore, direttore musicale e attore della compagnia F.A.R.E. Teatro. Dal 2017 è fisarmonicista di “Voci in piazza” per Antenna 3. Dal 2019 è Svec in “Una volta nella vita – Once”, nel 2024 è pianista accompagnatore per le audizioni de “La Febbre del Sabato Sera” al Teatro Nazionale di Milano.

Porta: 20.30 | Sipario: 21.00

Biglietto €10 | Studenti €5

Prevendita: Officine Futura, via Lancia snc dal lunedì al sabato dalle 17:00 alle 20:00

Info e prenotazioni biglietti: 334 1144911‬