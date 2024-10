TEKNICAL MASSAFRA – AIDO MENS SANA MESAGNE = 56 – 85

Teknical Massafra: Convertino 6, Taurino, Tautonico 4, Barletta, Patrimia 5, Sottilr 8, Carabotta 19, Marzulli 6, Mariano 3, Gentile, Salinari, Calone 5. Allenatore: L. Dicensi.

AIDO Mens Sana Mesagne: Pesce, Rollo 6, Potì 9, Paciullo 3, Pazzarelli 18, Brunetti 12, Panico 1, Moro 3, Dellegrottaglie 2, Gigli 12, Ciccarese 5, Liace 14. Allenatore: Cosimo Romano.

Vince a Massafra la Mens Sana Mesagne e resta imbattuta e in testa alla classifica. Troppo il divario tra le due formazioni con la squadra di casa imbottita di giovani futuribili e dalle belle speranze. I mensanini partono subito come un rullo compressore forti del quintetto proposta da coach Romano con Paciullo, Pazzarelli, Brunetti, Gigli e Liace, mentre coach Dicensi manda in campo Convertino, Sottile, Carabotta, Marzulli e Calone. Subito gli ospiti prendono le redini della partita e non la lasceranno più fino al termine. Le triple di Brunetti creano il primo allungo (4-12), poi Carabotta, il migliore dei padroni di casa, prova a ricucire il primo strappo, ma Liace e Gigli portano il tempino sul punteggio di 18-28. Nel secondo periodo il tema dell’incontro non cambia. La Mens Sana continua a condurre tranquillamente, anche se paga alcuni evidenti errori difensivi che permettono al Massafra di recuperare parzialmente. L’ingresso di Potì aumenta il divario, due triple del novolese portano gli ospiti a +18 (23-41), poi il solito Carabotta e il sempre efficiente Sottile rientrano parzialmente, ma al riposo lungo la Mens Sana Mesagne conduce 34-51. Non cambia l’esito dell’incontro nel terzo periodo, i due allenatori ruotano tutti i disponibili. Un parziale di 4-17 (38-68) allarga il divario nel punteggio della gara, i padroni di casa mettono a referto solo otto punti e il terzo quarto si chiude sul 42-74. L’ultimo periodo serve solo per le statistiche, Pazzarelli (18) è il miglior realizzatore dei mensanini, Brunetti chiude con una doppia-doppia frutto di 12 punti (3/7) e 14 rimbalzi, il primo canestro tra i senior di Dellegrottaglie e l’esordio tra i “grandi” di Francesc Pesce classe 2009. Sabato si ritorna in casa, ore 18:30 palestra Liceo scientifico, per il big match della terza giornata di andata con la Newgen Martina ancora ci imbattuta. La società rende noto che, in accordo con gli Organi di pubblica sicurezza, l’accesso alla struttura sarà contingentato in base alla esigua capienza di posti malgrado le numerose richieste.

Amatori Giada