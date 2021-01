Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra TeleRama, TeleBari e TeleFoggia, tre realtà locali che hanno una filosofia condivisa, poiché hanno scelto la capillarità, il radicamento e l’identità, raccontando i fatti, le storie, le tradizioni e la cultura della propria terra.

Tre identità differenti che hanno deciso di consorziarsi per una scelta intelligente.

È nato cos? TV12NETWORK, per rafforzare il radicamento sul territorio con una copertura capillare su tutta la regione che permetterà nelle grandi occasioni e negli eventi importanti di raccontare le proprie storie; stare insieme inoltre significa rafforzare gli investimenti pubblicitari.

In terra di Bari per le provincie di Bari e della BAT c’è TeleBari, nella Daunia TeleFoggia per Foggia e provincia, nel Salento TeleRama per le provincie di Lecce, Brindi e Taranto tutte sul canale 12.

Insieme per un futuro in cui narrare e testimoniare crescita e cambiamenti di un territorio affascinante che merita di essere raccontato giornalmente con passione e amore sul lungo viale del futuro senza dimenticare mai le proprie radici.