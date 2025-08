In un tempo in cui il vino è alla ricerca di nuovi modi per dialogare con le persone – soprattutto con le nuove generazioni – Tenute Lu Spada porta avanti con successo un ricco programma di iniziative, con l’obiettivo di costruire un modello di enoturismo evoluto, inclusivo ed emozionale.

Non più soltanto degustazioni tecniche, ma esperienze capaci di mettere il vino al centro di momenti di comunità, accoglienza e scoperta. Dall’aperitivo al tramonto tra le vigne alle cene tra i filari, dagli eventi enogastronomici e musicali organizzati con Spirito Cocktail Bar al Wine Club, dai wine tour alle presentazioni di libri: le iniziative in corso non sono semplici eventi estivi, ma esprimono una visione chiara e ambiziosa. Una visione che mira a dare vita a un nuovo linguaggio del vino: accessibile, coinvolgente, popolare.

Il calendario degli appuntamenti nasce con l’intento di ritualizzare l’esperienza della vigna e della cantina, trasformando lo spazio produttivo in un luogo di incontro, dialogo e appartenenza. Un progetto che valorizza la coltivazione biologica, la tutela della biodiversità e il legame con il territorio urbano, abbattendo le distanze tra chi produce e chi partecipa.

Nel cuore della campagna brindisina, alle porte della città e lungo il tracciato dell’Appia Antica – oggi patrimonio dell’Umanità UNESCO – Tenute Lu Spada si propone come presidio agricolo e culturale, dove il vino nasce da un gesto agricolo consapevole, nel segno dell’armonia tra uomo e natura.

Con lo sguardo rivolto al futuro ma con radici profonde nella storia e nell’identità del territorio, Tenute Lu Spada ambisce a diventare un punto di riferimento per l’enoturismo contemporaneo: un luogo capace di emozionare, ispirare e far sentire ogni persona parte di un progetto condiviso.