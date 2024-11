Presso la cornice esclusiva del Relais Histò, situato tra i suggestivi panorami del Circumarpiccolo di Taranto, oggi 30 novembre,

i Sommelier AIS Puglia hanno presentano e premiato le eccellenze vinicole pugliesi della nuova Guida Vitae 2025.

Anche per il 2025 Tenute lu spada e i suoi vini hanno avuto importanti riconoscimenti.

La “foglia della vite” è stato data in quanto azienda impegnata per il progetto green e per il suo dichiarato profilo sostenibile. Inoltre a Laenius, il rosso di Malvasia nera di Brindisi e ad Avocetta, il bianco igp Salento di uve di minutolo sono state date le “tre viti”.

Sono riconoscimenti che si aggiungono a quelli dati dalla stessa guida nel 2024 a Philonianum, il Susumaniello e a Tuffetto, il rosato di Negroamaro. Ad Avocetta inoltre è stato riconosciuto il simbolo della “Bilancia”.

Questo simbolo identifica ”i vini Valore/Prezzo”, vini che esprimono un esemplare valore produttivo se rapportati al prezzo di vendita.

“Un Grazie a Associazione Italiana Sommelier per questi graditissimi riconoscimenti che mettono in rilievo l’impegno per la sostenibilità e l’attitudine di Tenute Lu spada a voler fare vini biologici, a far bere bene e a prezzi giusti”.