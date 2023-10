Dal 1 di ottobre Teorema S.p.A., società del gruppo AVR, è il nuovo gestore del servizio di igiene urbana a Brindisi: è per la nostra azienda un onore servire una città tanto ricca di storia e cultura. Per questo ci impegneremo non solo a operare correttamente ma anche a riportare Brindisi al decoro meritato. L’ambiente è il nostro DNA e l’obiettivo è di coinvolgere tutti i cittadini in una effettiva svolta ecologica che ci possa portare insieme a un futuro green.

Questi auspici si scontrano al momento con alcune difficoltà in questa fase di avvio: ci scusiamo con i cittadini e con l’Amministrazione comunale per i disagi recati in questi primi giorni. Stiamo risolvendo giorno dopo giorno, ora dopo ora alcuni ostacoli incontrati – tra cui 150 tonnellate di rifiuti già presenti e rimossi da terra, per uscire quanto prima da questa fase di start-up e per applicare le novità del servizio che abbiamo proposto, per le quali siamo stati selezionati e con le quali siamo certi di poter raggiungere l’obiettivo di una città veramente pulita.

Per il momento, resta confermato il calendario di raccolta già in vigore e che ricordiamo sotto perché possa essere rispettato da tutti e rendere più efficace il nostro lavoro.

I rifiuti dovranno essere esposti dalle utenze domestiche entro le ore 24.00 del giorno precedente a quello di raccolta secondo il seguente calendario.

Lunedì: raccolta organico – plastica (esposizione entro le 24.00 di domenica)

Martedì: raccolta secco non riciclabile – carta e cartone (esposizione entro le 24.00 di lunedì)

Mercoledì: raccolta organico – vetro e metalli (esposizione entro le 24.00 di martedì)

Giovedì: raccolta carta e cartone (esposizione entro le 24.00 di mercoledì)

Venerdì: raccolta organico – plastica (esposizione entro le 24.00 di giovedì)

Sabato: raccolta secco non riciclabile – organico (esposizione entro le 24.00 di venerdì)

I rifiuti dovranno essere esposti dalle utenze non domestiche entro le ore 4.00 del giorno di raccolta secondo il seguente calendario

Lunedì: raccolta organico – carta e cartone – plastica – vetro e metalli (esposizione entro le ore 4.00)

Martedì: raccolta secco non riciclabile – organico – carta e cartone (esposizione entro le ore 4.00)

Mercoledì: raccolta organico – carta e cartone – vetro e metalli (esposizione entro le ore 4.00)

Giovedì: raccolta organico – carta e cartone (esposizione entro le ore 4.00)

Venerdì: raccolta organico – carta e cartone – plastica (esposizione entro le ore 4.00)

Sabato: raccolta secco non riciclabile – organico – carta e cartone – vetro e metalli (esposizione entro le ore 4.00)

Informiamo che le raccolte potrebbero ancora per qualche giorno subire dei rallentamenti ed essere concluse in ogni caso entro il pomeriggio del giorno di ritiro. Contiamo di risolvere questo disservizio in tempi rapidissimi.

Per segnalazioni, informazioni e prenotazione del ritiro ingombranti è attivo il numero verde 800-226-633, dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30 e il sabato ore 8.30-12.30, o l’indirizzo mail nverde.brindisi@teoremaspa.it. Realizzeremo anche ulteriori canali e campagne di comunicazione che saranno indispensabili per migliorare il servizio, coinvolgendo tutti i cittadini in un impegno congiunto verso la città.

In ultimo, saranno di prossima apertura i centri di raccolta del quartiere Sant’Elia e del quartiere Paradiso accanto allo stadio Torretta, mentre resta chiuso il centro di raccolta accanto alla sede della Stp.