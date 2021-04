Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 della scala Richter è stata registrata alle 8.10 di oggi, mercoledì 21 aprile, al largo di Brindisi, a pochi chilometri dalla costa. Il sisma è stato nettamente avvertito nel capoluogo e in tutto il Salento. Fortunatamente non si sono registrati danni, solo tanta paura, come si può leggere anche dai numerosi messaggi postati sui social. L’epicentro a 20 Km dal capoluogo, a 11km di profondità, all’altezza di Torre S.Sabina, Carovigno (Br)