Terza vittoria consecutiva per il Fasano, che con un goal per tempo di Vincenzo Corvino regola al Curlo la pratica Ischia nel match valido per la 21^ giornata della Serie D-Girone H 2024/25.

Dopo i due goal nel 2-2 dell’andata, ancora decisivo con una doppietta il fantasista biancazzurro, che si presenta al match al 7’ con una punizione dalla distanza, bloccata centralmente da Paduano. Stessa sorte tocca al primo guizzo ospite, con un tentativo dalla distanza di Talamo al 12’ neutralizzato senza affanni da Lombardo.

Il risultato cambia al 19’, quando Corvino converte in rete un calcio piazzato da posizione decisamente defilata, a pochi passi dalla bandierina del corner, sorprendendo sul primo palo l’estremo difensore gialloblù.

La formazione isolana fatica a reagire, non trovando spazi e modi per superare l’ordinata retroguardia biancazzurra. Occorre infatti attendere il 39’ per registrare un’opportunità per l’Ischia, con Desiato che, servito da Talamo, calcia male da buona posizione non trovando la porta.

Nel finale di frazione accelera nuovamente il Fasano, con Battista vicino al 2-0 in un paio di circostanze: al 45’ dopo un’azione insistita di Marsico, la sfera cade sul suo sinistro ma il tiro al volo sibila di poco a lato; al 47’ invece l’esterno si mette in proprio, ma la sua conclusione è smorzata dalla difesa campana, che si salva, rientrando negli spogliatoi sotto di una rete.

Il secondo tempo si apre con il bis dei padroni di casa, che nasce da un recupero difensivo di Tangorre, bravo a lanciare in contropiede Marsico il quale, entrato in area, serve Corvino che in diagonale non perdona e realizza il 2-0.

I locali insistono, ed al 13’ Ganci lancia sul filo del fuorigioco Marsico, contrastato nel momento della conclusione. Al 19’ si fanno invece nuovamente vedere avanti gli uomini di Corino, con Patalano che tenta la giocata dal limite senza però trovare la porta. Stessa sorte al 25’ per Talamo, che prova il diagonale su assist di Giacomarro, ma il pallone finisce sopra la traversa.

Fatta eccezione per queste sporadiche sortite offensive, il Fasano controlla sempre senza affanni il match e cerca il tris, sfiorandolo in particolar modo con Battista che parte dalla destra, si accentra e prova il sinistro a giro, impreciso non di molto. Al 40’ tenta l’incursione anche Losavio, fermato in extremis dalla difesa dell’Ischia, che invece ha un’ultima chance di riaprire il match al 47’, quando un cross di Trofa innesca un colpo di testa di Errico, il quale però, da ottima posizione, manda il pallone alto.

La sfida del Vito Curlo si conclude così sul 2-0 per i biancazzurri, ora attesa dalla trasferta di Casarano, attuale capolista del girone insieme alla Nocerina.

“Oggi abbiamo fatto un’altra grande prestazione – dichiara il tecnico Massimo Agovino – Abbiamo rischiato pochissimo ed ho visto una squadra veramente in palla, brillante dal primo all’ultimo minuto, continuando sulla falsa riga delle ultime settimane. I miei giocatori hanno lottato come vichinghi, senza fermarsi mai, dimostrando grandi qualità morali oltre che capacità tecnico-tattiche, e questo mi fa felice più di ogni altra cosa.

Dobbiamo continuare così, puntando in alto l’asticella e mirando ad ottenere la miglior classifica possibile in ogni ambito, dalla graduatoria generale a quella specifica relativa alla difesa che subisce meno reti (attualmente siamo secondi), rimanendo però sempre umili. Un ultimo pensiero oggi però voglio rivolgerlo al nostro Facundo Onraita, che ha subito questo duro colpo al cranio in uno scontro di gioco e che è andato al Pronto Soccorso per accertamenti. L’ovvio auspicio è che non si tratti di nulla di grave e che possa tornare quanto prima in gruppo”.

Tabellino

US Città di Fasano-Ischia 2-0 (1-0 p.t.)

Marcatori: 19’ p.t. e 11’ s.t. Corvino (F)

US Città di Fasano: Lombardo, Tangorre, Lupoli (27’ s.t. Ballatore), Penza, Onraita (1’ s.t Urquiza), Orlando, Battista, Ganci (20’ s.t. Clemente), Marsico (20’ s.t. Losavio), Corvino, Mauriello. All.: Massimo Agovino (a disp.: Gattuso, Murgia, Kola, Iaia, Capobianco).

Ischia: Paduano, Colella, Patalano, Vrdoljak, Chiariello, Pastore, Desiato (23’ s.t. Mollo), D’Anna (25’ s.t. Bianchi), Pisczeck (32’ s.t. Errico), Giacomarro (31’ s.t. Trofa), Talamo. All.: Simone Corino (a disp.: Gemito, Ballirano, Montanino, Buono, Arcamone).

Arbitro: Giovanni Antonini di Rimini (assistenti Marco Palazzo ed Emilio D’Anchera, entrambi di Campobasso).

Ammoniti: Giacomarro, D’Anna (I), Battista, Penza (F)

Note: 1300 spettatori, di cui una settantina ospiti; recuperi 4’ p.t. – 4’ s.t.; angoli 2-5; giornata nuvolosa, terreno sintetico in ottime condizioni.

Risultati del 21° turno: Brindisi-Gravina 2-2, Fasano-Ischia 2-0, Martina-Real Acerrana 3-0, Matera-Manfredonia 3-0, Nocerina-Nardò 2-0, Palmese-Casarano 0-1, Angri-Francavilla 1-1, Ugento-Costa D’Amalfi 5-1, Virtus Francavilla-Fidelis Andria 0-2.

Classifica: Casarano e Nocerina 44, Fidelis Andria 43, Martina 42, Matera 35, Virtus Francavilla 34, Nardò 30, Fasano 29, Palmese 28, Ischia e Real Acerrana 26, Gravina 25, Ugento 22, Francavilla 19, Manfredonia 17, Angri e Costa D’Amalfi 14, Brindisi (-14) 7.

Prossimo turno: Casarano-Fasano, Costa d’Amalfi-Martina, Gravina-Matera, Fidelis Andria-Nocerina, Francavilla-Nardò, Ischia-Angri, Manfredonia-Ugento, Palmese-Brindisi, Real Acerrana-Virtus Francavilla.

Per quanto riguarda il Campionato Nazionale Juniores, i giovani allenati da Graziano Pistoia hanno espugnato il Gigi Rizzo di Galatone, sconfiggendo per 4-2 il Nardò. I biancazzurri si sono così confermati al primo in classifica nel girone L, andando in rete con Iaia (doppietta per lui), Vicenti e Capobianco. Nel prossimo turno, che potrebbe essere determinante, il Fasano ospiterà al Curlo l’immediata inseguitrice Virtus Francavilla (staccata di un solo punto), con la gara d’alta classifica in programma sabato 8 febbraio alle ore 15.

