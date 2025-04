La Valtur Brindisi viene sconfitta dalla Pallacanestro Forlì in occasione della penultima giornata di Serie A2, pagando a caro dazio un terzo quarto negativo chiuso con un parziale di 23-12 in favore dei padroni di casa trascinati dai 19 punti di Perkovic e i 16 dell’ex Demonte Harper. Ancora completamente aperti i giochi in ottica play-in e play-off ad una giornata dal termine, in cui Brindisi affronterà l’Urania Milano per un vero spareggio in chiave post season.

Classico quintetto per coach Piero Bucchi con Calzavara, Brown, Arletti, Ogden e Del Cadia ed è partenza lanciata per la guardia americana biancoazzurra a segno con 7 punti nei primi cinque minuti di gioco. Ritorno in campo dopo due mesi di assenza per Vildera, in campo sul finire del primo equilibrato quarto terminato sul 21-19. Le due squadre non riescono a centrare con continuità il fondo del canestro e Forlì decide di attaccare il ferro cogliendo impreparata la difesa brindisina per il primo break del match sul 32-26 al 16’. Dopo il timeuot chiamato da coach Bucchi, i suoi rispondono presente con i primi punti di Ogden e il buon apporto dalla panchina di Fantoma. Il fallo tecnico per proteste chiamato a Tommy Laquintana spariglia la parità e riporta i due team negli spogliatoi sul punteggio di 40-36. Le due triple di fila dell’ex Harper aprono il parziale iniziale con un 12-0 che fa scappare via i padroni di casa fino al +16. In mezzo alle difficoltà in casa Valtur, emerge la buona pericolosità di Arletti in fase offensiva ma ad accendersi è anche Perkovic con 7 punti in fila a valere il massimo vantaggio di +18 (59-41 al 27’). Il duo Laquintana-Del Cadia prova a battere un colpo ma la tripla di Pollone a suon di sirena riporta Forlì sul +15 a dieci minuti dal termine. Ritorna sotto la doppia cifra la Valtur ritrovando i canestri di Brown (68-59 al 35’) e una fluidità in attacco persa invece nel fatidico terzo parziale. La squadra biancoazzurra mostra un piglio del tutto differente per attitudine e voglia di non mollare il match, ma gli errori al tiro da sotto canestro e dalla lunetta con 2/6 nel finale pesano ai fini della definitiva rimonta che si ferma al -8 a un minuto dalla fine.

Ultimo turno di campionato domenica 27 aprile alle ore 18:30 al PalaPentassuglia contro l’Urania Milano, biglietti in vendita su Vivaticket e al New Basket Store a partire da €14.

IL TABELLINO

UNIEURO FORLÌ – VALTUR BRINDISI: 78-70 (21-19, 40-36, 63-48, 78-70)

UNIEURO FORLÌ: Harper 16 (3/6, 3/5, 5 r.), Del Chiaro 6 (3/4, 34r.), Cinciarini 5 (1/4, 0/5, 1 r.), Perkovic 19 (5/9, 2/4, 3 r.), Pollone 6 (2/3 da tre, 7 r.), Parravicini 8 (2/4 da tre), Pascolo 2 (1/3, 9 r.), Gaspardo 6 (3/7, 0/2, 4 r.), Tavernelli 10 (1/1, 2/3, 3 r,.), Magro (0/1, 3 r.), Errede, Sanviti. Coach: Martino.

VALTUR BRINDISI: Brown 15 (4/11, 1/4, 2 r.), Arletti 9 (1/1, 2/3, 3 r.), Del Cadia 8 (4/7, 8 r.), Laquintana 7 (2/8, 1/1), Fantoma 4 (2/3, 1 r.), Radonjic 5 (1/2, 1/2, 4 r.), Calzavara 7 (1/6, 1/4, 4 r.), Ogden 9 (2/7, 1/2, 5 r.), Vildera 6 (2/6, 4 r.), Buttiglione ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Boscolo – Almerigogna – Coraggio.

NOTE – Tiri liberi: Forlì 11/17, Brindisi 11/16. Perc. tiro: Forlì 28/61 (11/26 da tre, ro 10, rd 34), Brindisi 26/67 (7/16 da tre, ro 10, rd 24).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi