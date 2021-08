La Via del Blues ritorna a far sentire la propria arte con “The Last Song”, un nuovo e bellissimo brano dedicato al compianto frontman Gaetano Quarta, scomparso prematuramente a gennaio 2020.

Al singolo è stato abbinato un video realizzato da Giuseppe Merola, Luca Bonasia e Simone Capuano.

Nell’idea del gruppo, nella trama della clip ci sono le mani di Gaetano che impugnano una video camera le cui immagini riprendono l’incontro tra i componenti del gruppo e le attività che si svolgono negli studi della Via del Blues.

Un bicchiere di birra, una pallina da golf e l’accordatura degli strumenti musicali fanno da contorno a un blues avvolgente, affascinante, intenso, di una rara bellezza creativa. Scampoli di normalità ritrovata dove il pensiero e il cuore sono sempre rivolti all’amico scomparso.

“The Last Song’ trasuda amore e rispetto. Un omaggio sincero pieno di ricordi e suggestioni. La Via del Blues interpreta con consumata classe e grande passione una canzone e una clip che racconta di legami, musica, relazioni e ritorni a casa. La vecchia sala prove di Bari è ricca di cimeli, disegni, locandine e strumenti musicali. La bellezza di “The Last Song” ci ricorda che al suo interno resteranno per sempre la voce, il sorriso e lo spirito di un grande amico.







MARCO GRECO