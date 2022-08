Dichiarazione della vicesindaco di Brindisi e candidata al collegio uninominale Camera dei Deputati di Brindisi, Elena Tiziana Brigante:

“Ci siamo! Con grande emozione e, allo stesso tempo, con la determinazione che mi caratterizza ho accettato questa bellissima sfida. La mia, la nostra sarà una campagna elettorale improntata sulle proposte per un Paese più giusto, più solidale e più equo.

Che posa impiegare tutte le risorse possibili nella formazione dei giovani, sin dall’infanzia.

Che possa compiere scelte coraggiose per la tutela dell’ambiente mediante investimenti per una transizione energetica ed ambientale giusta.

Che possa investire in politiche di inclusione per anziani, donne e disabili e che potenzi il sistema di protezione economica e sociale per le fasce più deboli.

Che garantisca più diritti e pari opportunità con scelte normative chiare e coraggiose.

Che investa sui giovani, sui loro sogni e sui loro progetti mettendo al centro del dibattito il loro futuro.

Un Paese che riconosca gli sforzi della provincia brindisina che per anni ha sacrificato il proprio futuro per garantire l’approvvigionamento energetico all’intero territorio nazionale.

Mi candido alla Camera dei Deputati per il collegio di Brindisi per portare la voce e rendere questo territorio protagonista delle scelte che verranno fatte per il futuro del Paese e in cui questa provincia deve tornare centrale.

Lo faccio con tenacia e con la consapevolezza di rappresentare un’intera comunità che ha bisogno di fiducia e di prospettive concrete”