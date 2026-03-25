Dopo il grande successo delle scorse edizioni, tornerà a Brindisi, da 27 al 29 marzo, in piazza Vittorio Emanuele II, la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare “Truck tour Banca del Cuore 2025-2026”, promossa dalla fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri facente parte del più ampio progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare “Banca del Cuore”.

il Jumbo truck di Banca del Cuore, appositamente allestito, offrirà ai cittadini la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito che prevede: screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico; stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart; screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri con una sola goccia di sangue: colesterolo totale, trigliceridi, colesterolo HDL, rapporto colesterolo HDL/LDL, colesterolo LDL, colesterolo non HDL, glicemia fast, emoglobina glicata e uricemia; stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare; consegna del kit di 23 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla fondazione per il Tuo cuore; rilascio della card BancomHeartattiva.

Sarà possibile prenotare lo screening di prevenzione cardiovascolare collegandosi al sito web www.bancadelcuore.it o scaricando l’app Banca del Cuore da Apple Store o Google Play per individuare giorno e fascia oraria preferita tra quelle ancora disponibili.

Qualora le prenotazioni per lo screening fossero già esaurite sarà comunque possibile accedere al truck senza prenotazione, dalle 9 alle 19, in ordine di arrivo e nel numero massimo consentito dai tempi di apertura, recandosi direttamente sul posto e attendendo il proprio turno.

Grazie al progetto Banca del Cuore, ideato e coordinato da Michele Gulizia, responsabile del settore operativo autonomo Banca del Cuore e direttore della cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania, verrà consegnata a tutti i cittadini che si si sottoporranno ai controlli una BancomHeart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati verranno custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall’utente, di connettersi dall’Italia ma anche dall’estero alla “Banca del Cuore” per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del proprio medico curante o a quello di un Pronto soccorso in caso di emergenza sanitaria.

Ennio Carmine Luigi Pisanò, presidente regionale ANMCO Puglia e direttore della Cardiologia UTIC dell’ospedale Perrino di Brindisi, ha evidenziato che “il Truck tour Banca del Cuore, che anche quest’anno coinvolge a titolo gratuito i cardiologi ospedalieri ANMCO, rappresenta una preziosa opportunità per tutti i cittadini che desiderano sottoporsi a uno screening cardiologico completo”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI