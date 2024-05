Cercasi armatori in occasione della nuova edizione della veleggiata della solidarietà “Conoscersi in regata”. L’associazione GV3 (A Gonfie vele verso la vita) invita gli armatori pugliesi a partecipare all’evento che si terrà domenica 2 giugno sul lungomare Regina Margherita per imbarcare più ragazzi possibili. La veleggiata arrivata alla sua dodicesima edizione accoglie ormai centinaia di partecipanti tra bambini, ragazzi e adulti. Ad oggi ci sono già 200 iscritti. Sono necessarie quindi numerose imbarcazioni per poter ospitare tutti e non escludere nessuno. Per questo l’appello lanciato dall’associazione a velisti e armatori.

L’iniziativa ha infatti lo scopo di far provare a più persone la bellissima sensazione di solcare il mare spinti dal vento. Inoltre è una occasione per far conoscere le regole della navigazione a vela con messaggi importanti sul rispetto del mare e dell’ambiente. “L’appuntamento è soprattutto con la solidarietà – spiega il presidente di GV3 Marco Miglietta – quella fatta di gioie, di sorrisi, di nuove sensazioni e nuove amicizie. Amicizie che nascono tra i partecipanti che diventano dei veri e propri equipaggi”.

Alla veleggiata partecipano numerose associazioni provenienti da tutta la provincia di Brindisi.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Circolo della Vela di Brindisi, la Lega Navale Italiana sezione di Brindisi, il Marina di Brindisi e l’Otto per Mille Valdese. Ha il patrocinio del Comune di Brindisi e della Capitaneria di Porto di Brindisi.

Anche quest’anno l’appuntamento “Conoscersi in Regata” è inserito nel programma della Regata internazionale Brindisi-Corfù.

Gli armatori possono dare la propria disponibilità inviando una email a info@gv3.org oppure al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePNyyFKOI6tq2zkgH54Njl_-Vg6k79FDhhK9ZgkdWy-Uo6mg/viewform

Vi aspettiamo numerosi.