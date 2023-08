Ci saranno i grandi nomi, si svolgerà in due sezioni, grande attenzione sarà riservata ai più piccoli e agli studenti, tra i protagonisti ci saranno anche gli ospiti della casa circondariale di Brindisi, luogo che ospiterà una performance. Inoltre gli spettacoli saranno accessibili anche ai non udenti, il che significa che sarà un evento sempre più inclusivo. In sintesi le novità dell’edizione 2023 del Brindisi Performing Arts, evento organizzato da AlphaZtl Compagnia d’Arte Dinamica con la direzione artistica di Vito Alfarano, riconosciuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia come festival di prestigio. Quattro i Comuni coinvolti nel progetto: Brindisi, Mesagne, Carovigno e Torre Santa Susanna, tutte amministrazioni che sostengono il Festival.

Il cartellone prevede due momenti: Summer Edition, che si terrà le ultime due settimane di agosto, e Autumn Edition, in programma ad ottobre.

Oltre agli spettacoli per il grande pubblico del BPA, ci saranno sezioni dedicate ai piccoli, BPA KIDS; agli studenti, BPA YOUNG; gli spettacoli di BPA INDOOR, per gli ospiti della casa circondariale di Brindisi, e quelli della sezione BPA EDUCATION, workshop per la cittadinanza finalizzati all’avvicinamento all’arte nonché pensati come momento di approfondimento per giovani artisti.

La grande novità di quest’anno è che il pubblico per la prima volta entrerà in carcere, gli ospiti della casa circondariale di Brindisi, infatti, saranno protagonisti sia della Summer Edition che dell’Autumn Edition portando in scena lo spettacolo SPETTRI. Il risultato è frutto della sinergia tra AlphaZtl, la casa circondariale di Brindisi, l’Agenzia Nazionale Indire Erasmus+ e il Garante delle Persone private della libertà personale del Consiglio Regionale di Puglia.

Gli spettacoli, per la prima volta, saranno accessibili anche ai non udenti che potranno “ascoltare” la musica attraverso vibrazioni percepite tenendo un palloncino tra le mani. Per gli spettacoli teatrali, invece, ci sarà una interprete LIS.

La Summer Edition partirà il 17 agosto, il primo spettacolo si terrà a Brindisi sulle Scalinate Virgiliane, luogo che ospiterà gli Psycodrummers, artisti più volte ospiti di XFactor, Tu Si Que Vales, protagonisti della settimana della moda di Milano, che hanno anche suonato per Achille Lauro, Giorgia e Bocelli. Sempre a Brindisi, il 25 agosto, nell’ex Convento di Santa Chiara, sarà la volta della compagnia Vucciria Teatro con IO MAI NIENTE CON NESSUNO AVEVO FATTO, spettacolo grazie al quale si tocca la verità. La storia di due cugini che crescono come fratello e sorella e giocano per cancellare la solitudine di una famiglia senza pari in un paese che vive dietro alle persiane. Ancora a Brindisi, il 28 agosto, ex Convento Santa Chiara, sarà di scena U.MANI.TA’, spettacolo innovativo di Teatro Manuale firmato da Jacopo Tealdi che realizza i volti degli personaggi protagonisti con l’intreccio delle sue mani.

Altro grande artista Renzo Rubino il 19 agosto si esibirà in piazza Orsini a Mesagne e lo farà in compagnia della Sbanda, banda di paese composta da un panettiere, un macellaio, un assicuratore e tanta altra gente che nella vita si avvicina alla musica per liberarsi dagli impegni quotidiani.

Ancora, il 21 agosto a Carovigno, in piazza N’Zegna, sarà la volta di PIANO SOLO CORPO SOLO, spettacolo di danza e musica di impressionante raffinatezza. Due artisti che hanno messo in piedi una performance nel periodo del lockdown e che danzano su una pedana nera lucida, ideale prolungamento della coda del pianoforte con il quale diventa tutt’uno. Il Comune di Torre Santa Susanna sarà invece protagonista del BPA Autumn Edition di ottobre con uno spettacolo di grande interesse che si terrà nel Teatro Comunale.

Il calendario degli eventi è consultabile sul sito www.brindisiperformingarts.com e sulle pagine Fb ed Instagram