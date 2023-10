È il giorno della viglia dell’esordio in FIBA Europe Cup per la Happy Casa Brindisi, che ospita il team spagnolo del Casademont Zaragoza la prima giornata di regular season del gruppo F in programma mercoledì 18 ottobre alle ore 20:30 al PalaPentassuglia.

Una sfida importante contro una delle squadre più attrezzate dell’intera manifestazione europea, valida accreditata per arrivare fino in fondo alla competizione, reduce dalla qualificazione alla fase a gironi grazie al preliminare vinto circa dieci giorni fa in Svezia. La squadra allenata da coach Porfirio ha infatti battuto la concorrenza dei cechi di Pardubice, spuntandola nel finale per 94-88, e i padron di casa dello Jamtland per 65-81, ottenendo così il pass qualificazione. Il roster può contare di elementi di assoluto spessore tra cui spicca Andrea Cinciarini, miglior assist-man all time di Serie A e alla prima esperienza estera in carriera, il neo arrivato Mitchell Watt, pivot avversario dei biancoazzurri negli ultimi sette anni di LBA tra Caserta e Venezia, e Jahlil Okafor ex terza scelta assoluta al Draft 2015 dai Philadelphia 76ers.

Due i precedenti tra la Happy Casa Brindisi e il Casademont Zaragoza, entrambi a favore degli spagnoli durante la stagione 2019/20 di Basketball Champions League. Gli iberici vinsero 96-93 al Pabellon Principe Felipe dopo ben tre tempi supplementari e al PalaPentassuglia di Brindisi per 91-93 grazie al canestro a fil di sirena di Ellis.

I biglietti per assistere al match di coppa sono in vendita a partire da €6 prezzo ridotto ed €10 prezzo intero. Gli abbonati LBA hanno diritto a una speciale scontistica presentando l’abbonamento al New Basket Store o acquistando online sul portale Vivaticket seguendo questa procedura: clicca sul posto scelto, seleziona opzione ‘Ridotto Abbonati’ e inserisci il ‘Codice Accesso’ a 10 cifre/lettere presente sul retro della tessera al momento dell’acquisto. Per usufruire della promo è necessario abbinare il ‘Cod. Accesso’ dell’abbonamento al biglietto di coppa, pertanto in caso di acquisto al New Basket Store è essenziale presentare fisicamente la tessera al personale addetto.

Il botteghino del palasport sarà aperto dalle ore 19:00 per l’acquisto biglietti e consegna accrediti. Prevista una bella cornice di pubblico grazie all’adesione di diverse scolaresche provenienti dall’intero territorio pugliese. Un’occasione importante per vedere dal vivo lo spettacolo del basket europeo, tifando e sostenendo la squadra biancoazzurra che rappresenta il fiore all’occhiello nel mondo sportivo del Sud Italia. Un entusiasmo contagioso che farà da cornice a una partita di alto livello.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi