Torna “Ostuni: una città a fumetti”: sabato 31 luglio, a partire dalle 19, nel Chiostro del Comune, fumet-ti, cartoni animati, giochi e illustrazione, con l’organizzazione di “Fioriverdi” di Lecce ed il sostegno del Rotary Club Ostuni-Valle d’Itria-Rosamarina, presieduto quest’anno dal prof. Silvano Marseglia.

Prenderà parte all’XI edizione Moreno Burattini, curatore e sceneggiatore di Zagor e di altre pubblica-zioni della Bonelli: sarà l’occasione di festeggiare l’ottantesimo anniversario della casa editrice e il sessantesimo compleanno di Zagor, l’eroe dell’immaginaria foresta di Darkwood, “lo spirito con la scure”, l’atletico difensore della giustizia ideato da Guido Nolitta (pseudonimo di Sergio Bonelli) e disegnato da Gallieno Ferri, che fu ospite della rassegna ostunese nel 2012.

Zagor, con l’aiuto del fedele e pacioso amico messicano Felipe Cayetano Lopez y Martinez y Gonzales, detto “Cico” ha sconfitto alieni, vampiri, scienziati pazzi, sconfiggendo anche i suoi fantasmi interiori: è un personaggio dalle mille sfaccettature che non finisce mai di stupire i lettori.

Torna ad Ostuni anche Giuseppe Sansone, della Walt Disney, che presenta il fumetto interattivo “Immunodeficienti” (sottotitolo “ridere rafforza le difese”) da lui disegnato, con una storia raccontata in dialetto salentino (e sottotitoli in italiano) dal gruppo teatrale salentino “I MalfAttori”. Sansone parlerà anche del suo fumetto sulle disabilità “Fuga da Diversilandia”.

Silvia Scicchitano presenterà il suo libro “Biglietto di sola andata”, con le illustrazioni di Jacopo Ascari, mentre Caterina Viva studentessa del Liceo Scientifico “Pepe” di Ostuni, parlerà del fumetto sull'”Inferno” di Dante da lei realizzato in inglese (Dante, padre della lingua italiana, è molto conosciuto e amato nei Paesi anglofoni) e premiato il 28 giugno scorso nel “Certamen dantesco” organizzato dal Liceo ostunese. Al progetto, seguito dalla docente di inglese Caterina Pulejo ha collaborato anche la studentessa Chiara Furone.

E proprio la figura e l’opera di Dante Alighieri saranno al centro di una gara di quiz a premi che sarà condotta da Ferdinando Sallustio. “Contro l’Inferno della Xylella” è il tema del progetto del collettivo “Ulimei” (“i miei ulivi”) che sarà illustrato da Claudio Procopio, cantautore, inventore di giochi didattici e di giocattoli realizzati con materiale di recupero.

Si parlerà anche dei cartoni animati più premiati della storia.

Un appuntamento da non perdere, quindi, per appassionati di tutte le età.

Comune di Ostuni – Ufficio stampa