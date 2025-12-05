Stupor Mundi è una rassegna che intende valorizzare e raccontare il territorio e la cultura della Puglia.

Il criterio di scelta della line-up artistica, la musica e il teatro di qualità, rappresenta un forte elemento attrattivo che permette di promuovere le location degli spettacoli, rivolgendosi a un pubblico eterogeneo per età, livello culturale e provenienza.

Il progetto prende spunto dalle numerose piazze, dai luoghi d’arte, naturali e religiosi, dai castelli e dagli spazi storici nei quali ambientare la narrazione del territorio. Oltre alla valorizzazione del patrimonio architettonico, l’obiettivo è raccontare i luoghi attraverso cultura, spettacolo, valori civili e tematiche sociali.

Nell’estate 2025 il festival, giunto alla terza edizione, si è svolto da luglio a settembre a Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne e nella grande arena del Forum Eventi di San Pancrazio Salentino.

Eliminare le barriere tra palcoscenico e pubblico, presentare artisti dalla carriera affermata affiancati a giovani emergenti, commissionare progetti speciali, sensibilizzare su temi di attualità sociale e investire sul rinnovamento del pubblico: questi sono i principi fondanti di Stupor Mundi.

Con il claim Ponti di Pace, il festival – in un’inedita edizione autunnale – pone al centro della sua programmazione un tema culturale e politico di forte attualità.

La pace non equivale solo all’assenza di conflitto, ma è un impegno quotidiano che coinvolge ogni ambito della vita. Le guerre alzano muri, distruggono case e libri; la conoscenza, la bellezza e la musica costruiscono connessioni, relazioni e ponti. La Puglia ha tutte le potenzialità per diventare un simbolo di dialogo e incontro tra culture.

Programma

06/12/2025: Gospel Italian Singers & Ruth Whyte – Mesagne (BR), Chiesa Matrice (ingresso gratuito)

14/12/2025: Rossana Casale – Francavilla Fontana (BR), Chiesa dei Padri Liguorini (ingresso gratuito)

18/12/2025: Claudio Prima Ensemble – San Pancrazio Salentino (BR), Chiesa di San Giuseppe Lavoratore (ingresso gratuito)

21/12/2025: Alessandro De Rosa – Ceglie Messapica (BR), Teatro Comunale (ingresso a pagamento)

Gospel Italian Singers & Ruth Whyte — Hope and Sing

Un progetto nato dalla passione per la musica che emoziona e unisce. Un viaggio sonoro che mescola canti spirituali afroamericani e brani moderni, creando un’esperienza di speranza, gioia e spiritualità.

Ruth Whyte (UK), voce afro-britannica potente e autentica, accompagnata da Aka Prince (Nigeria), porta sul palco un’energia internazionale unica. Con la direzione del M° Francesco Finizio, lo spettacolo fonde tradizione e modernità.

Formazione: 13 elementi (8 voci, 3 musicisti, special guest, direttore)

Data: 6 dicembre 2025, ore 20:30

Luogo: Chiesa Matrice, Mesagne (BR)

Ingresso: gratuito

Rossana Casale — Merry Christmas in Jazz

Un concerto dedicato alle storie del Natale raccontate dai grandi autori del ’900. Un viaggio tra culture musicali unite dall’anima del blues e del jazz.

Dai brani sacri come Silent Night a interpretazioni più profane e moderne, passando per racconti poetici come quelli di Brassens o Piaf.

Formazione:

Rossana Casale, voce

Emiliano Begni, pianoforte

Francesco Consaga, sax soprano e flauto

Data: 14 dicembre 2025, ore 20:30

Luogo: Chiesa dei Padri Liguorini, Francavilla Fontana (BR)

Ingresso: gratuito

Claudio Prima Ensemble — Incanto di Natale

Un percorso nella tradizione natalizia del centro-sud Italia: canti sacri, nenie, ninne nanne della Natività e melodie popolari senza tempo.

Strumenti della tradizione come tamburelli, organetti, zampogne e cupa cupa riportano in vita l’atmosfera delle compagnie musicali che un tempo portavano l’annuncio del Natale di casa in casa.

Formazione:

Claudio Prima, voce e organetto

Rachele Andrioli, voce

Vito De Lorenzi, percussioni

Gianni Gelao, zampogna e flauti

Data: 18 dicembre 2025, ore 20:30

Luogo: Chiesa di San Giuseppe Lavoratore, San Pancrazio Salentino (BR)

Ingresso: gratuito

Alessandro De Rosa — Inseguendo quel suono

Un omaggio a Ennio Morricone, attraverso racconti biografici, filmati inediti e interpretazioni dal vivo delle sue composizioni.

Lo spettacolo nasce dal libro Inseguendo quel suono. La mia musica, la mia vita, autobiografia ufficiale del Maestro realizzata da De Rosa, definita da Morricone «il più autentico e il più vero».

Formazione:

Alessandro De Rosa, voce narrante

Raffaele Casarano, sax

Claudio Farinone, chitarra

Data: 21 dicembre 2025, ore 21:00

Luogo: Teatro Comunale, Ceglie Messapica (BR)

Ingresso: a pagamento (ticketone.it)