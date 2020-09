Alla vigilia della stagione di basket 2020/21 torna puntuale in edicola Trezerocinque, il magazine diretto da Mino Taveri che anche quest’anno, nel primo numero, vi offre un quadro dettagliato della rosa di tutte le squadre che parteciperanno al prossimo campionato, con statistiche, numeri e focus su quelli che saranno i protagonisti della stagione. A cominciare ovviamente dagli uomini di Frank Vitucci.

“Con molta gioia torniamo nuovamente a farvi compagnia per un’altra stagione di basket che speriamo possa farci rientrare pian piano alla normalità – sottolinea il direttore Mino Taveri – grazie agli sforzi del nostro editore e di tutti coloro che credono nel nostro progetto, Trezerocinque vi offre subito l’almanacco dettagliato e puntuale con tutti i roster che giocheranno i prossimi campionato e coppe.”

Il primo numero si apre ovviamente con schede e presentazione della squadra brindisina, profondamente rinnovata e ancora, per forza di cose, in rodaggio dopo l’avventura in supercoppa. Quindi via via occhi puntati sulle altre partecipanti al prossimo campionato, dalla superfavorita Olimpia Milano alle sfidanti d’obbligo per lo scudetto come Venezia e Virtus Bologna.

“Nel gruppo delle sorprese speriamo possa esserci anche quest’anno la nostra squadra – aggiunge Taveri – ogni rinnovamento di questo tipo necessita del tempo utile per assimilare il credo cestistico del confermatissimo Frank, ma la fiducia nei nuovi è tanta e il lavoro di Vitucci è una garanzia. La speranza di tutti è comunque quella di poter tornare a vivere una stagione ricca di emozioni e soprattutto con il pubblico sugli spalti, anche se sarà molto difficile tornare a vedere presto il Pala Pentassuglia al completo. Ci vorrà molta pazienza, ora comunque cominciamo a giocare, buona stagione e soprattutto buona lettura a tutti”

Trezerocinque sarà in edicola da sabato 26 settembre, a soli due euro.