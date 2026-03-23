Sono stati ufficialmente consegnati i lavori di riqualificazione del Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale, uno dei principali attrattori culturali della città di Ostuni.

L’intervento ha riguardato in particolare il recupero e la valorizzazione delle aree esterne del complesso museale, con operazioni di pulizia e restauro delle superfici lapidee che hanno restituito al monumento il suo originario splendore, migliorandone al contempo la fruibilità e il decoro.

“Si tratta di un intervento importante su un monumento storico che per troppo tempo è rimasto sotto i nostri occhi senza l’attenzione che meritava” dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Brescia. “Abbiamo riqualificato tutta la parte esterna, restituendo valore a un luogo identitario per la nostra città. È motivo di grande orgoglio aver realizzato questo intervento con fondi PNRR, nel pieno rispetto dei cronoprogrammi. Ostuni è tra le prime città della provincia a non aver perso neanche un centesimo delle risorse assegnate, utilizzandole integralmente e in modo efficace. A breve riapriremo questo straordinario monumento alla città e ai tanti visitatori che potranno riscoprirne la storia e il valore”.

“Questo intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del nostro patrimonio culturale” aggiunge il sindaco Angelo Pomes. “Restituire alla comunità luoghi identitari come il Museo significa investire nella crescita culturale, turistica ed economica del territorio, rafforzando il legame tra la nostra storia e il futuro della città”.

“La riapertura del Museo segna un momento molto atteso per la nostra comunità” sottolinea l’assessore alla Cultura, Niki Maffei. “Dopo mesi di lavori di consolidamento, siamo pronti a restituire alla città uno spazio fondamentale per la conoscenza e la valorizzazione della nostra storia. Questo è solo l’inizio di un percorso più ampio che prevede il riallestimento dei percorsi espositivi, nuovi allestimenti e l’introduzione di strumenti multimediali per migliorare l’esperienza dei visitatori. Parallelamente, saranno avviate nuove campagne di scavo archeologico che contribuiranno ad arricchire il patrimonio di conoscenze del territorio. Tutte queste attività rientrano in un progetto più ampio di valorizzazione del parco archeologico, sostenuto da un finanziamento regionale di circa 600.000 euro nell’ambito del programma Smart-IN. Un investimento strategico che rafforza le attività di tutela, ricerca e promozione del nostro patrimonio, aprendo una nuova fase di crescita e scoperta per la città di Ostuni”.

La riapertura del Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale rappresenta dunque un tassello fondamentale nella strategia di valorizzazione culturale della città, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile e attrattiva l’offerta museale e archeologica, a beneficio della comunità e dei visitatori.