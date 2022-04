Tornano le “Minicrociere nel porto di Brindisi”, progetto organizzato da Apulia Culture, in collaborazione con Eliconarte, Centro Guide Turistiche di Brindisi e l’Agenzia Brindisi Experience.

L’iniziativa è stata presentata da Chiara Mazza di Apulia Culture e dall’ingegnere Serena Carlucci, Vicepresidente del Cda di STP Brindisi.

Il tour “Minicrociere nel porto di Brindisi”, che rappresenta una occasione unica per scoprire la storia della città di Brindisi a bordo di una imbarcazione, prevedere la navigazione nelle acque del porto interno ed esterno per costeggiare alcuni dei monumenti più importanti e per ammirare scorci e punti caratteristici.

Il tour della durata di un’ora e mezza prevede un attracco alla banchina antistante il Monumento al Marinaio d’Italia per una visita all’affascinante cripta sacrario che custodisce i nomi dei marinai che persero la vita durante i due conflitti mondiali.

Sarà possibile ammirare il Castello che sorge sull’isolotto di S. Andrea che durante le ore del tramonto attinge una particolare colorazione rossastra da cui uno dei suoi nomi più noti: Castello Rosso.

Calendario appuntamenti: 9/16/23/30 aprile

Partenza: banchina antistante la Capitaneria di Porto/Lungomare Regina Margherita

Imbarco: 16:45/ partenza ore 17:00

Durata: 17:00/18:30

Costo: € 15,00 a persona, € 8,00 dai 7/15 anni, gratuito 0/6 anni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Link per acquisto biglietti: https://www.destinazionepuglia.com/contenuto/?id=experience_41

CONTATTI: info@destinazionepuglia.it