Unire sport e solidarietà. Con questo obiettivo il Bellaria Padel Club di Brindisi ha organizzato la II edizione di “UN NATALE PER TUTTI”, torneo di padel dove soci, simpatizzanti o semplici curiosi hanno deciso di iscriversi con l’intento di regalare un sorriso ai meno fortunati. Una formula semplice con l’iscrizione gratuita per tutti ed in cambio la richiesta di portare un regalo per un piccolo amico. E così domenica 15 dicembre il circolo del Bellaria è letteralmente esploso di tantissime persone che hanno aderito con gioia alla bella iniziativa dando vita ad una giornata di divertimento, scherzi, risate ma soprattutto di grande solidarietà. Tanti i regali raccolti anche da parte di chi – pur non partecipando al torneo – ha comunque deciso di portare un dono. Soddisfazione per il Presidente del circolo Francesco Giorgino non nuovo a questo tipo di iniziative benefiche. Tutti i regali sono stati donati all’Oratorio Salesiani di Brindisi nelle mani di Don Ercole, Don Antonio e Don Giampaolo che potranno regalare un sorriso a qualche bambino meno fortunato. Dopo il torneo tutti i partecipanti si sono ritrovati a bere e mangiare con i prodotti offerti dagli sponsor Otri del salento, Soroptimist International, Go Padel, Bellaria Brindisi e Padel Experience che hanno fattivamente contributo alla realizzazione dell’evento. Una giornata che si è conclusa con la soddisfazione di tutti per aver condiviso una iniziativa così bella e con la voglia di pensare già a quella del prossimo Natale.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Club Brindisi