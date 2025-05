Noi Alleanza Verdi e Sinistra della provincia di Brindisi, nelle figure dei segretari provinciali Caterina Marini e Domenico Turrisi per Europa Verde, e Mariflò Magli per Sinistra Italiana, ringraziamo i rappresentanti istituzionali del Comune di Ostuni per aver accettato di incontrarci in relazione alla questione dei bandi per il rilascio di altre concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sui tratti di costa ostunese, recentemente congelati dalla stessa amministrazione.

L’incontro si è svolto venerdì scorso 23 maggio presso il Palazzo di Città con il sindaco Angelo Pomes, il vicesindaco e assessore all’ambiente Giuseppe Tanzarella e l’assessora al demanio Laura Greco. Il confronto è stato molto positivo e, soprattutto, in relazione all’area di Torre Pozzella assessori e sindaco si sono mostrati molto disponibili ad ascoltare le nostre riflessioni e proposte per garantire la tutela dell’area suddetta.

A tal fine, in relazione a quella che è la normativa vigente europea e nazionale, durante l’incontro si è convenuto sulla opportunità di valutare l’istituzione su Torre Pozzella di un parco urbano naturale protetto che ricada sotto la giurisdizione e gestione del Comune stesso. Questo consentirebbe all’area naturalistica di Torre Pozzella, area di inestimabile valore che costituisce un ricco ecosistema in termini di biodiversità, di essere sottoposta ad una regolamentazione che ne impedisca il deterioramento per attività antropiche invasive libere, e al contempo la preservi dall’incuria.

Confidando nel lavoro che l’amministrazione nelle figure istituzionali suddette si è impegnata a portare avanti nell’immediato, rimaniamo disponibili a qualunque confronto politico che possa tutelare l’interesse pubblico della collettività.

Coportavoce prov. di Europa Verde Brindisi Caterina Marini;

Coportavoce prov. di Europa Verde Brindisi Domenico Turrisi;

Segreteria prov. Sinistra Italiana Brindisi Mariflò Magli.