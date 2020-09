I Carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna, nell’ambito dei serrati controlli finalizzati al contenimento della diffusione del virus da Covid-19, hanno contestato una sanzione amministrativa a un esercente di un noto bar del luogo. In particolare, i militari operanti, nel corso di un’ispezione presso il citato esercizio pubblico, hanno accertato che i numerosi avventori nonché il personale preposto alla somministrazione di alimenti e bevande non indossavano i previsti dispositivi di protezione individuale, disponendo la chiusura dell’attività per 5 giorni, in violazione della normativa anti-Covid.

A tale riguardo, prosegue l’attività di controllo da parte dei Carabinieri per la verifica dell’osservanza delle disposizioni tese al contenimento della diffusione del virus e si invitano titolari di attività commerciali, esercizi pubblici ed avventori alla puntale osservanza delle norme anti-Covid.