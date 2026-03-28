

In occasione della giornata di Pasquetta, le TenuteParco Piccolo di Carovigno organizzano una giornata in natura con tour dell’olio e laboratori per bambini presso l’antico casolare.

Si inizia alle ore 11:30 con la passeggiata in oliveto e l’assaggio guidato dell’olio extra vergine per grandi e piccoli, alla scoperta di curiosità, miti e leggende da sfatare sul prodotto simbolo della Puglia.

A conclusione del tour, intorno alle 13.30, ci si potrà intrattenere per un brunch da condividere all’ombra del porticato, con lo sfondo della tipica architettura rurale del luogo.

Il pomeriggio è dedicato ai bambini e alle famiglie, che potranno cimentarsi nell’arte dell’uncinetto con un laboratorio a tema pasquale o con la pittura delle uova. I laboratori iniziano alle ore 15:30 presso l’area giochi del Casolare e si concludono con la classica Caccia alle uova immersi in natura, tra il frutteto e i maestosi olivi secolari.