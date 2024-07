A far compagnia alle riconfermate Chiara Vinciguerra, che ha ben recuperato dall’0infortunio che ne condizionò la parte finale dello scorso campionato, e a Chiara Albano ci sarà Valentina Mearini. Centrale 29 anni per 180 cm di altezza proveniente dall’Akademia Sant’Anna di Messina (A2) con la quale ha disputato le semifinali di Coppa Italia e dei play off promozione. Una stagione di altissimo livello con la formazione siciliana che di fatto suggella una già invidiabile carriera del neo centrale gialloblù. Due stagioni in serie A2 tra le fila del roster siciliano dopo aver disputato numerosi campionati in serie B1 ultimo dei quali la stagione 2021/22 tra le fila del Desy Volley Palmi. Innesto di altissimo valore tecnico quindi per la Pantaleo Podio Volley Fasano perfettamente in linea con quelli che sono gli obbiettivi stagionali. “Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne – afferma l’atleta toscana – per iniziare questa nuova avventura. E la prima volta che arrivo in Puglia come giocatrice, e contribuire al bel progetto sportivo presentatomi dalla Pantaleo Podio Volley Fasano e molto stimolante. Sono felice di questa scelta e auguro a tutte noi un grande in bocca al lupo con la speranza di condividere tante belle emozioni insieme i nostri tifosi”

Tra le riconfermate in questo delicato ruolo c’è anche il capitano Chiara Vinciguerra 27 anni per 185 cm di altezza di Lecce, alla sua terza stagione in maglia gialloblù e reduce da una stagione (2023/24) sfortunata a causa del grave infortunio subito dall’atleta salentina alla settima giornata del girone di andata contro la Energy System Catania. Un imprevisto che non ha frenato la grande voglia dell’atleta salentina che dopo un delicato intervento chirurgico al ginocchio si è rimessa subito a lavoro per farsi trovare pronta alla ripresa della nuova stagione. Un recupero che sta molto a cuore alla società fasanese pronta ad aspettare la piena ripresa della sua atleta attingendo dal proprio vivaio qualche giovane promessa in attesa della ripresa piena del suo capitano. “Sono molto felice di poter continuare a Fasano – afferma Vinciguerra – dove mi sento a casa. Dopo il grave infortunio dell’anno scorso ringrazio la società e lo staff tecnico per avermi ridato fiducia nonostante la mia assenza dal campo. Quest’anno voglio riscattarmi dalla sfortunata stagione precedente. Sono carica per la prossima stagione e aspetto tutti i tifosi al palazzetto.”

Grande riconferma anche per il centrale salentino Chiara Albano arrivata nella scorsa stagione a poche giornate dal girone di ritorno in sostituzione dell’infortunata Chiara Vinciguerra. Ventiquattro anni, alta 1 metro e 85 cm, originaria di Porto Cesario (Le) il centrale salentino arriva a Fasano a due giornate dalla fine del girone di andata della scorsa stagione per dar man forte ad una stagione fino a quel momento a tinte grigie ulteriormente aggravate dall’infortunio del suo capitano. Un arrivo in punta di piedi quello di Chiara Albano reduce da un interessante campionato in serie A2 con la Picco Lecco, che nel giro di poche settimane si presenta al pubblico gialloblù con tutte le sue indubbie qualità tecniche risultando assoluta protagonista con tutto il resto della squadra dello strepitoso girone di ritorno della Pantaleo che è valsa la qualificazione ai play off promozione. “Sono contentissima di continuare la mia esperienza a Fasano – afferma Chiara Albano – Ho accettato di continuare questo percorso considerando i presupposti e le grandi ambizioni della società, che si sposano perfettamente con le mie. Quest’ anno si riparte da zero, ma con il doppio della motivazione dello scorso anno. Sono sicura che faremo bene e che sarà un bellissimo campionato. Sono carica e non vedo l’ora di iniziare”.

La Pantaleo Podio Volley Fasano cambia gli interpreti del delicato ruolo del libero. Due nuovi arrivi quindi per coach Totero.

Primo arrivo in maglia gialloblù nel ruolo di libero quello di Federica Vittorio, 33 anni per 1,64 cm di altezza proveniente da Catania, reduce da ben tre campionati di fila disputati in serie A2 rispettivamente con le maglie del Volley Soverato (2023/2024), Assitec Volleyball Sant’Elia (2022/2023) e Seap dalli Cardillo Aragona (2021/2022). Diverse le sue partecipazioni nei campionati di serie B1 con ben due puntate in terra pugliese indossando prima la maglia sell’Asem Bari (B2) e successivamente quella del Maglie (B1).

“Sono molto felice di approdare a Fasano, dove, sin da subito ho percepito voglia di far bene, ambizione, serietà e professionalità – afferma Federica Vittorio – Ho avuto modo di apprezzare l’entusiasmo di Micaela Cofano e coach Paolo Totero e sono grata a loro e a tutta la società per la fiducia che hanno riposto in me. È stato costruito un roster davvero competitivo e bisognerà lavorare con costanza e dedizione per raggiungere obiettivi importanti. Non vedo l’ora di conoscere tutto lo staff, le compagne e i nostri super tifosi per iniziare quello che si prospetta essere uno scoppiettante campionato”.

Secondo acquisto nel ruolo dei liberi messo a segno dalla società gialloblù è quello di Lucrezia De Dominicis, 19 anni, 167 cm di altezza di Terni e proveniente dal Volley Massa Lombarda (Ravenna) di serie B2. Categoria che la giovanissima atleta ha abbracciato all’età di 16 anni esordendo nel Volley Perugia, per poi passare da Jesolo e Viterbo. Qualche settimana fa la chiamata fasanese che porterà la giocatrice Umbra al suo esordio in serie B1.

“Sono veramente entusiasta di questa esperienza per me completamente nuova – commenta Lucrezia De Dominicis – sarà la prima volta che mi accingo a giocare in una squadra pugliese per affrontare una categoria impegnativa come la serie B1. Spero di riuscire a dare il massimo per questa squadra e questa società che mi ha accolta benissimo sin da subito e non vedo l’ora di iniziare questa avventura dalla quale spero di imparare tantissimo”.