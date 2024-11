Oggi, intorno alle 17:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Corso Garibaldi a Ostuni per un intervento di soccorso a persona. All’interno dell’abitazione è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 84 anni. Sul posto sono prontamente giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine e la squadra della scientifica per effettuare i rilievi necessari e chiarire le cause del decesso.

L’intervento dei soccorsi, chiamati dai vicini dell’uomo che non si vedeva in giro da circa 48 ore, si è rivelato purtroppo vano, poiché al loro arrivo l’anziano risultava già privo di vita. La scientifica e gli investigatori sono attualmente al lavoro per ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’uomo e verificare se siano presenti eventuali segni che possano spiegare le cause della morte.

Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, e gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, anche se tutto lascia supporre che l’uomo, che viveva da solo e non aveva figli, sia deceduto per cause naturali