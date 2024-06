Una giovane di 21 anni, E.R., di Cellino San Marco, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 12:20 nei pressi di Lido Santa Lucia, sulla litoranea nord di Brindisi.

La giovane viaggiava a bordo di una Lancia, accompagnata da una ragazza di 23 anni. Quest’ultima, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite nell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe perso il controllo, causando il tragico epilogo.

I soccorritori del 118, giunti prontamente sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia Locale, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 21enne. Si apprende che la vittima sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo a causa della violenza dell’impatto.

A seguito dell’incidente, la strada è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. La Polizia Locale sta indagando per determinare le esatte cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.