Ultimi due match della regular season per la Pantaleo Podio Volley Fasano dopo la matematica conquista dei play off promozione per l’accesso alla serie A2. Le ragazze fasanesi andranno a fare visita alla capolista Tenaglia Altino Chieti reduce dalla sconfitta nell’altro scontro diretto disputato contro l’Energy System Catania che ha riaperto i giochi in vetta alla classifica del girone E.

Una battuta di arresto che di fatto costringe le abruzzesi, allenate da coach Emiliano Giandomenico, a un finale di stagione non facile visto che proprio le siciliane sono distanti appena un punto.

Partita che si preannuncia molto infuocata stante la vittoria, nello scorso turno,, in quel di Marsala, delle fasanesi che si sono portate a soli tre punti dalla prima posizione.

“Dopo l’impresa storica ottenuta a Marsala – afferma coach Paolo Totero – ripartiamo affrontando la capolista Altino. Gara complicatissima contro una delle migliori squadre di questo girone, ma che affronteremo col massimo dell’impegno, per dare continuità a questa ottimo periodo che ci vede vincenti da ben dodici gare. Siamo in un ottimo momento di forma e dopo gli ultimi risultati ottenuti, la vetta del girone è alla nostra portata. Sono certo che anche in quel di Altino i due rodelle ster sapranno offrire uno spettacolo degno di due grandi squadre. Arriviamo a questo penultimo appuntamento stagionale con un roster pienamente recuperato e con la consapevolezza di potercela giocare con tutti”.

Società chietina che può avvalersi di giocatrici di riprovata esperienza come di Diana Giometti, Alessia Montechiarini e dell’ultimo arrivo Greta Corti. Nella gara di andata le abruzzesi ebbero ragione delle gialloblù al termine di una gara combattutissima risolta favorevolmente dopo un tiratissimo tie break. Fu quella l’ultima sconfitta per Valentina Barbolini e compagne che di lì in poi hanno collezionato ben 12 successi che le ha portate direttamente alla disputa dei prossimi play off promozione.

Start alle ore 18.00 di sabato 4 maggio 2024 presso la palestra comunale di Altino. Macht arbitrato dai signori Federica Grasso e Filippo D’Amico.

Di Giada Amatori