Dopo la trasferta vittoriosa in quel di Roma sponda Casal dei Pazzi le ragazze fasanesi in questo weekend saranno di scena a Modica per la sesta giornata di andata di questo torneo di serie B1 girone D. Avversarie di turno le ragazze del Epas Agocap PVT Modica, neopromosse in serie B1 che si trovino in classifica in settima posizione,maturata grazie ad un discreto inizio di campionato dove le siciliane hanno incontrato tutte quelle formazioni contro le quali le società ragusana si giocherà la permanenza in questa categoria. Allenatore è coach Marco Relatola cui formazione è composta da giocatrici di buona levatura e con discreta esperienza come la presenza in squadra di giocatrici come la palleggiatrice Michela Brioli, della centrale Sabrina Lucescul e del libero Elena Ferrantello. “La prima insidia di questa gara –afferma coach Totero – è la lunga distanza da affrontare per raggiungere Modica. Purtroppo, queste situazioni avvolte possono influire sul quadro fisico delle atlete, soprattutto come in questo caso che ci sono molte ore di viaggio. Va detto che non è la prima volta che affrontiamo trasferte così lunghe dove abbiamo poi disputato buone gare. Dal punto di vista tecnico il Modica è una formazione molto temibile al pari di tutte le squadre sinora affrontate. Siamo molto concentrati su questo difficile impegno per cercare di esprimere al meglio il nostro gioco”.

L’inizio della gara è previsto per le ore 17 presso Struttura Geodetica via Fabrizio, Modica, arbitreranno Sabrina Grasso e Aurora Pagliocca

Giada Amatori