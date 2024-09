La Società Trasporti Pubblici di Brindisi rende noto che, venendo incontro alle esigenze degli studenti pendolari che già a partire da lunedì 9 settembre dovranno raggiungere la città di Brindisi, è stata prevista l’attivazione dei seguenti collegamenti aggiunti:

Torchiarolo – San Pietro – Brindisi: andata 7:00, ritorno 13:10;

Oria – Latiano – Mesagne – Brindisi: andata 7:00, ritorno 13:10;

Mesagne – Brindisi: andata 7:05, ritorno 13:10;

San Vito – Brindisi: andata 7:10, ritorno 13:10;

Carovigno – Brindisi: Andata 7:00, ritorno 13:10;

Queste corse servono a gestire il flusso maggiore di studenti, ma tutte le linee prevedono, già in esercizio, corse di andata e ritorno utili per gli ingressi a scuola. I prossimi potenziamenti saranno attivati l’11 (giornata in cui iniziano le lezioni in altre scuole), mentre il 16 si andrà a regime.