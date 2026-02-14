Da lunedì 16 febbraio i servizi veloci Apulia Express del Regionale di Trenitalia che collegano tutti i giorni Lecce e Bari in un’ora e 25 minuti, fermano anche a Ostuni.

L’offerta Apulia Express

Al mattino due le partenze da Lecce:

alle 6.43 con arrivo a Bari Centrale alle 8.08 con fermate intermedie a Brindisi (a. 7.06 p. 7.07), Ostuni (a. 7.24 p. 7.25) e Monopoli (a. 7.42 p. 7.43).

alle 7.20 con arrivo a Bari Centrale alle 8.45 con fermate intermedie a Brindisi (a. 7.43 p. 7.44), Ostuni (a. 8.01 p. 8.02) e Monopoli (a. 8.19 p. 8.20).

Al pomeriggio due le partenze da Bari Centrale:

alle 15.39 con arrivo a Lecce alle 17.04 con fermate intermedie a Monopoli (a. 16.08 p. 16.09), Ostuni (a. 16.30 p. 16.31) e Brindisi (a. 16.42 p. 16.43).

alle 17.45 con arrivo nel capoluogo salentino alle 19.10 con fermate intermedie a Monopoli (a. 18.08 p. 18.09), Ostuni (a. 18.25 p. 18.26), Brindisi (a. 18.46 p. 18.47).

La flotta del Regionale Puglia tra le più giovani d’Europa

In Puglia è stato completato il piano di ammodernamento della flotta del Regionale, grazie al contributo della Regione Puglia, con 46 nuovi treni elettrici di ultima generazione monopiano e quattro a doppio piano oggi in circolazione, più tre già in uso, facendo della Puglia la regione con la flotta tra le più giovani d’Europa con un’età media dei convogli di tre anni.

I nuovi treni elettrici hanno un’alta capacità di trasporto e possono raggiungere i 160km/h di velocità massima. Sono convogli ecosostenibili riciclabili fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti.

A bordo treno posti bici, spazi dedicati ai bagagli, prese elettriche e videocamere a circuito chiuso con riprese live per un viaggio in sicurezza e informazioni ai passeggeri su monitor.

I treni sono dotati di posti riservati alle persone diversamente abili collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e di servizi igienici.

