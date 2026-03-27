Il Circolo Tennis Brindisi si conferma al centro della scena sportiva con il «Trophy Tour 2026» della Federazione Italiana Tennis e Padel, che celebra i titoli mondiali conquistati nel 2025 dalle nazionali italiane maschile e femminile. Dopo l’inaugurazione di ieri, l’esposizione prosegue anche oggi nella club house di via Ciciriello, dove sono in mostra i trofei originali della Davis Cup e della Billie Jean King Cup.

Un’occasione speciale per il territorio, resa ancora più significativa dal legame con Flavia Pennetta: il nome della campionessa brindisina è inciso per ben quattro edizioni sulla Billie Jean King Cup, simbolo tangibile di un’eccellenza sportiva nata proprio in città.

L’inaugurazione si è svolta ieri con una conferenza stampa moderata dal giornalista Antonio Celeste, seguita dal taglio del nastro alla presenza di autorità civili e sportive, dei giovani atleti della Top School del circolo e del campione paralimpico Piero Suma.

A fare gli onori di casa il consigliere del direttivo Giuseppe Gioffredi e il vicepresidente Rosario Almiento. «Dietro questi trofei – ha sottolineato Gioffredi – ci sono storie di atleti, tecnici, dirigenti e famiglie. È il risultato di un sistema sportivo oggi riconosciuto e apprezzato in tutta Italia». Almiento ha invece richiamato il percorso di risanamento economico-finanziario del circolo, portato avanti dal direttivo insieme alle istituzioni proprietarie dell’area, che ha consentito il rilancio delle strutture.

Significativi anche gli interventi istituzionali. Il prefetto Guido Aprea ha evidenziato il valore educativo dello sport, mentre il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio ha sottolineato i benefici in termini di prevenzione e salute pubblica. Sul versante economico, il presidente di Confindustria Brindisi Giuseppe Danese ha annunciato un percorso di collaborazione con il circolo per avvicinare il mondo delle imprese.

Per la Fitp Puglia è intervenuto il presidente Francesco Mantegazza, mentre il vicepresidente nazionale Isidoro Alvisi ha rimarcato il potenziale della regione nell’organizzazione di grandi eventi sportivi.

A margine dell’iniziativa, va segnalata la presenza dell’assessore regionale allo Sport Cristian Casili, ma non è passata inosservata la totale assenza del Comune di Brindisi: nessun amministratore si è presentato all’inaugurazione, nonostante l’invito rivolto dall’organizzazione.

Un’assenza che lascia senza parole, soprattutto alla luce della rilevanza dell’evento e del valore simbolico che assume per la città, chiamata a sostenere e accompagnare le proprie eccellenze sportive.